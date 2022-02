'El guardaespaldas', un musical romántico con canciones inolvidables

Tras su triunfal estancia en el West End de Londres y una excelente acogida por España, llega al Auditorium de Palma el musical El guardaespaldas, que recrea la relación entre una diva de la canción y su protector. Frank Farmer, antiguo agente secreto reconvertido en guardaespaldas, es contratado por la estrella Rachel Marron para protegerla de un acosador. Los dos esperan estar al mando de la situación. Lo que no esperan es enamorarse entre ellos dos.

Este impresionante thriller romántico, que en el cine protagonizaron Kevin Costner y Whitney Houston, incluye una larga lista de clásicos inolvidables como Queen of the night, So emotional, I wanna dance with somebody, Saving all my love, Run to you, I have nothing y la icónica I will always love you. La película recibió dos nominaciones en 1993 a los premios Oscar, ambos en la categoría de Mejor Canción por los temas I have nothing y Run to you. La banda sonora recibió cuatro nominaciones a los Premios Grammy y ganó tres, incluyendo el de Álbum del Año. El musical se estrenó en Palma este jueves y permanecerá en cartelera hasta el próximo domingo.