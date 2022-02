Niña Polaca y Adhesivos, noche de rock y power pop

Noche de rock, power pop y dj’s en Es Gremi con Niña Polaca, los mallorquines Adhesivos y una sesión de We Are Not Dj’s. Niña Polaca son una efervescente banda madrileña de indie rock enérgico y socarrón que a través de unas letras cotidianas y poperas consiguen que no dejes de moverte en todo el concierto. Asumiré la muerte de Mufasa es su segundo disco editado con Subterfuge Records. Adhesivos, por su parte, es nueva banda local de power-pop guitarrero y lleno de vitalidad que formado por ilustres componentes de la escena mallorquina darán mucho que hablar en el futuro.

MÚSICA Fecha: viernes 4 de febrero a las 21.00. Lugar: Es Gremi. Polígono Son Castelló. Precio: 15 euros.