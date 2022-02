Aplazado al día 13 el concierto de Miguel Ríos en Palma

La música está en deuda con Miguel Ríos, un pionero, por un sinfín de razones: fue uno de los más precoces adaptadores del rock norteamericano fuera de los Estados Unidos, como demostró con sus primeros ep’s, cuando se hacía llamar Mike Ríos; protagonizó las primeras galas de música joven en España, con Los Matinales del Price; adaptó a su lenguaje obras clásicas, como el inolvidable Himno a la Alegría; abrazó la defensa de la ecología, con La huerta atómica; y se reinventó con giras nunca vistas en este país hasta entonces, con Rock and Ríos y El Rock de una Noche de Verano. Pionero y superviviente, regresa el próximo domingo día 13 a Mallorca, después de aplazar el concierto que tenía previsto ofrecer este sábado día 5 a causa de un positivo por Covid en su banda.

De vuelta de todo, Miguel Ríos anunció su retirada hace once años. Ahora, con Un largo tiempo, ha vuelto a la carretera, dispuesto a darse él mismo el homenaje que se merece. Una gira con The Black Betty Trio que presenta un novedoso formato acústico y en la que también repasa sus grandes éxitos renovados. Diez canciones nuevas, las de su nuevo disco, que interpretará en Palma junto a Luis Prado y Edu Ortega. Inquietudes y anhelos en boca de un Grande del rock, sin pelos en la lengua, siempre rebelde. Un concierto de contrastes, de canciones, con una voz pletórica y unas potentes melodías que querrán destacar al desnudo. Puro rock and roll conjugado con piano, violín y algún arreglo de cuerda.