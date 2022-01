Tributo a ABBA en el Auditorium

Desde el Auditorium se recomienda que quienes vayan al tributo a ABBA que se sirve este viernes en la Sala Magna acudan con pantalones acampanados y zapatos de plataforma. Es el vestuario ideal para disfrutar al máximo con un show deslumbrante que repasa las canciones del genial grupo sueco. Tras su aplastante victoria en el festival de Eurovisión en 1974 con Waterloo, ABBA se convirtió en un fenómeno global, encadenando un éxito tras otro: desde los ritmos que invitan a bailar de Mamma Mia, Honey y Take a Chance on Me hasta baladas amargas como Fernando y The Winner Takes It All.

MÚSICA Fecha: viernes 28 de enero, a las 21.00 horas. Lugar: Sala Magna del Auditorium de Palma.