Ara Malikian, viaje a los sueños de un niño

«Si miras a un niño entiendes casi todo lo que fuiste y hace un tiempo que no te permites ser», afirma Ara Malikian. El violinista imposible, el músico al que se le torcieron los dedos de tanto practicar, y al que también se le torcieron los días, tanto, que cambió de países para volverlos a ver rectos, llega a Palma con su The Ara Malikian World Tour, con dos conciertos, este viernes y sábado, con los que invita a los espectadores a viajar «en los sueños de un niño».

«Los niños son los seres más auténticos que te puedes encontrar, son salvajes, son la ternura en su esencia y están llenos de una verdad insultante, no tienen miedo a equivocarse, son libres y expresivos y todo lo que hacen está repleto de arte», ha explicado Malikian sobre un espectáculo con el que está recorriendo buena parte de la geografía española.

Siempre sorprendente, Malikian, que se está convirtiendo en un habitual de los escenarios mallorquines, ha preparado un concierto explosivo, marcado por la comicidad, la rebeldía y una versatilidad infinita. «Esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre», explica el músico libanés, de origen armenio y residente en España.