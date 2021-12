Maria del Mar Bonet le canta a la Navidad en Inca

No hay año en el que Maria del Mar Bonet no le cante a la Navidad. Cuando vivía en Barcelona entonó durante años el Cant de la Sibil·la, en la iglesia de la Bonanova. Ahora, instalada en su tierra natal, la cantante saludará al 2022 con un concierto extraordinario de Nadal, con la interpretación de canciones como El noi de la mare, Sant Josep s’aixeca a s’auba, El cant dels ocells, un fragmento del Cant de la Sibil·la y alguna canción de cuna, entre otras.

Maria del Mar Bonet (voz y guitarra) y Borja Penalba (voz, guitarra, stompbox y pandereta) llevan años tejiendo una complicidad musical que ha dado un sinfín de frutos, el último un disco grabado en directo, en el Teatre Micalet de Valencia, una tierra en la que la Bonet ha echado raíces desde los años 60 y 70. La pareja estará acompañada sobre el escenario del nuevo Teatre Principal de Inca del percusionista Antonio Sánchez, en un espectáculo que, producido por Laura Magrinyà, contará con un cuidado diseño de luces, a cargo de Roger Puiggener. Por otra parte, el lunes 3 de enero contarán con el estreno en Inca de El lago de los cisnes, con el Ballet de Moscú (de 25 al 45 euros). Considerada la obra más representada en toda la historia de la danza, será bailada en Inca por un elenco del que destacan los solistas Cristina Terentiev, Alexei Terentiev y Aleksandr Petrichenko. La dirección de esta pieza correrá a cargo de un nombre propio del ballet, el de Timur Fayziev. MÚSICA Fecha: domingo 2 de enero a las 20 horas. Lugar: Sala Principal del Teatre Principal de Inca. Precio: 30 euros.