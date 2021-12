Belako, rock para abrir el Mallorca Live Nights en Es Gremi

La banda vizcaína Belako abre este sábado el ciclo de conciertos Mallorca Live Nights en la Sala Es Gremi de Palma. El cuarteto que integran Josu Ximun Billelabeitia, Lore Nekane Billelabeitia, Lander Zalakain y Cris Lizarraga, en activo desde 2011, cuando inspirándose en la new wave de los 80 empezaron a hacer versiones tocando en pequeños locales, interpretará las canciones de su último trabajo, Plastic Drama (BMG, 2020), un álbum que les consagró como una de las mejores bandas de rock independiente del país. Publicado en mitad de la pandemia, el grupo lo presentó en la primera gira por autocines ese mismo verano.

Desde que se estrenaron con Eurie en 2013, Belako ha llevado una carrera meteórica. Sus temas han sido destacados en medios musicales internacionales como NME y The Line of Best Fit. En 2015 recibieron el premio El Ojo Crítico de RNE de Música Moderna y cuentan con varios Premios de la Música Independiente, incluyendo Mejor Artista y Mejor Directo.

Con sus dos siguientes discos actuaron en Alemania, Francia, México, Japón o Corea y salieron de gira con Crystal Fighters. Además de actuar en los principales festivales del país, Belako ha participado en Rock en Seine, NOS Primavera Sound, Vive Latino y Reading & Leeds. Este será el primero de los directos de Mallorca Live Nights, que también traerá a la isla a Los Zigarros (7 de enero), Rodrigo Cuevas (19 de febrero), Triángulo de Amor Bizarro (4 de marzo), Yung Beef (25 de marzo) y Hinds (9 de abril).