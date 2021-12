Rap e introspección con Xavibo

Xavier Bofill Pérez (Palma, 1996) es Xavibo, músico que tras un breve paso por la poesía y el relato corto decidió dedicarse a la música, irrumpiendo en la escena en 2015, con una primera maqueta titulada Chromatic. «Las letras de su rap se caracterizan por un estilo propio y muy introspectivo, escritas por personas para personas, a través de las cuales plasma sus sentimientos y emociones», anuncian desde Es Gremi, donde este viernes ofrecerá una esperada actuación.

Conocido por canciones como Aceleras, el también mallorquín Marc Seguí ha sido uno de sus grandes aliados a la hora de hacerse un hueco en la música. Temas como Agoraphobia, Daiwal, En cuarentena o Contigo Loca son algunas de las colaboraciones que estos dos artistas han realizado de manera conjunta. También ha realizado otras colaboraciones como Sentirse especiales con Lionware. En la actualidad, Xavibo cuenta ya con dos discos: Malfidela y El viaje de Trece, junto a Elhombreviento.

«Intento decir las cosas tal como son, no me gusta ser abstracto», señaló a este diario hace unos meses con motivo del lanzamiento de su segundo álbum. «Empecé a escribir El viaje de Trece cuando todavía trabajaba. Hay temas que hablan de la rutina y de cosas que ahora vivo de otra manera. Habla también de mi relación de seis años con una chica. Muchas veces escucho el disco y siento que ha pasado tanto tiempo que ya no me siento identificado, es una versión de mí que ya no existe. El disco es como un álbum de fotos y me produce muchísima nostalgia», subrayó.