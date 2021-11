Maria del Mar Bonet inaugura en Son Amar el Jazz Voyeur Festival

Son Amar está de doble estreno. Por un lado, este sábado arranca en esta antigua possessió situada a la altura de Palmanyola una nueva edición, la número XIV, del Jazz Voyeur, un festival que bien se merece un premio, resistiendo y ganando adeptos al margen de subvenciones e inyecciones institucionales. Vaya pues por delante un aplauso para su responsable, Roberto Menéndez, que cada año tiene que explicar a los políticos de turno de qué van sus conciertos. El otro estreno lo protagonizará Maria del Mar Bonet, porque será la primera vez que cante en este escenario, reconvertido para la ocasión en un gigantesco club de jazz.

La Bonet, la principal atracción del Jazz Voyeur junto a Charles Lloyd (su actuación está programada para el 28 de noviembre), se presentará en Mallorca días después de haber inaugurado otro festival de jazz, el de Barcelona. El repertorio será similar al presentado en la ciudad catalana y buena parte del mismo estará dedicado a Bonet de San Pedro, un músico que descubrió durante la pandemia. «Durante la pandemia escuché mucha música, tenía tantas horas para mí misma... Mi sobrino me regaló un recopilatorio con todos los discos de Bonet de San Pedro y cuando puse el primero, de los años 40, oí cosas que no conocía de él. Aquello me entusiasmó, porque hasta entonces solo conocía su vertiente más comercial, nada más», confesó Maria del Mar Bonet hace unos días.

En Son Amar, Bonet actuará arropada por una big band, la de Begues, con cerca de una veintena de músicos en sus filas y un director con el que la cantante mallorquina se encuentra muy cómoda: Toni Cuenca.