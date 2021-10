Llàtzer Méndez, un Ossifar en Mobylette

Llàtzer Méndez, el fundador de Ossifar, se reencuentra con una de sus pasiones: la música en directo. «Ja hi tornam a ser, som reincident. Per tornar a cantar devant sa gent, vos deman perdó per s’intromissió, no he resistit sa tentació», entona el cantante de Son Macià en el primer corte de su nuevo disco, Ja hi tornam a ser, con el que se abre su álbum El rei dels Mobylettes (Blau, 2020). Esa y otras once canciones, con títulos como Ipork, Es dentista, Homo porcella o Paella mixta, se podrán escuchar, al fin, este sábado en Inca, en el transcurso de un concierto que también rendirá homenaje a tres de los Ossifar ya desaparecidos: Biel Mesquida, Miquel Pieras y Alberto Ruiz. Le acompañarán en el concierto Ses faves tendres, banda que reúne a Dani Magaña, Víctor Magaña, Enok Romero, Jesús Iglesias y Titi Palomino. Excelentes músicos. También estarán en Inca Joan Rigo DJ, Pau Franch (de O-Erra) y s’Arrual Jazz Mort. «El humor siempre me ha acompañado, toda la vida, ha sido mi golf, mi pesca. Lo he llevado a cuestas incluso en mi profesión. Siempre he tirado en algún momento del humor y la ironía. Me ha servido como bálsamo para rebajar tensiones», ha confesado enMéndez.