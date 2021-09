Marionetas para divertirse y aprender inglés

El Espai Teatrix de Inca vuelve a arrancar con dos propuestas para este mes de septiembre. Por un lado, The tortoise and the hare and other stories, un espectáculo de marionetas con el que el público, además de divertirse podrá aprender inglés. Se pone en escena todos los domingos, a las 12 del mediodía. El otro espectáculo está dirigido a los adultos, lleva por título Artimanya play y se basa en juegos de improvisación donde los espectadores decidirán hacia dónde tirar la obra.

ESPECTÁCULOS Lugar: Espai Teatrix. Avinguda Antoni Maura 168. Inca. Fecha: todos los domingos de septiembre, a las 12 horas.