Hombres G, una máquina para el baile

Aunque sea desde la silla, imposible no entregarse al baile con los Hombres G. El grupo que lidera David Summers lleva en activo más de treinta años, con doce álbumes de estudio y más de veinte millones de copias vendidas en todo el mundo. Gustan a grandes y jóvenes, a pijos y a no pijos, y no dejan de ganar reconocimientos: en 2019 recibieron la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes por su contribución a la cultura española. Su último trabajo lleva por título Resurrección e incluye temas como Con los brazos en cruz.