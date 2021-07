Kool & The Gang abren el festival de Port Adriano

Máquina inagotable de fabricar éxitos de funk, soul y música disco durante las décadas de los 70 y 80, Kool & The Gang llegan a Port Adriano para caldear aún más el verano con himnos como Jungle Boogie (reivindicada por Quentin Tarantino en Pulp Fiction), Open Sesame (una de las joyas de la banda sonora de Saturday Night Fever) y Summer Madness (incluida en otro film icónico: Rocky).Liderados todavía por Robert Bell, Kool &The Gang se mantienen como reyes absolutos de las pistas de baile con canciones como Get Down On It, Cherish o Celebration, con las que sigue siendo imposible no mover el cuerpo. Con un currículum imponente que incluye 70 millones de discos vendidos, dos premios Grammy, siete American Music Awards y 31 discos de oro y platino, el grupo de Nueva Jersey celebró el año pasado medio siglo de trayectoria y se mantiene como la banda de R&B más aclamada de la historia.

Con su actuación, Kool & The Gang abrirá una nueva edición, la novena, del Port Adriano Mallorca Festival, que se celebrará desde el 2 al 21 de agosto. El cartel lo completan La Oreja de Van Gogh (7 de agosto), Hombres G (13 de agosto) y FSO Big Band (21 de agosto).