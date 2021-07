Zahara, de la intimidad absoluta al baile

Considerada uno de los mayores referentes de la música indie en España, Zahara lleva más de 20 años de carrera musical, cuatro discos publicados y numerosas colaboraciones con otras figuras importantes de la escena musical. Siempre removiendo conciencias, su úlitmo trabajo, Puta, es un relato confesional de agresiones y vejaciones sufridos como mujer.

La electrónica ha marcado profundamente el carácter de su nuevo trabajo y ese será el punto de partida del directo. Solo tres músicos en el escenario y una propuesta en tres actos donde se podrá viajar de la intimidad absoluta al techno y el baile. "Este disco fue sanador, pero no tanto al componerlo. Al lanzar el primer tema, 'Merichane', empezaron a escribirme otras mujeres para decirme que también habían abusado de ellas. Lloré, me sentí comprendida y liberada de culpa. Y pasó porque, al leerlas, igual que no podía culparlas por lo sucedido, comprendí que ese ejercicio de compasión lo estaba haciendo conmigo misma", ha relatado.