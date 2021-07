Cécile McLorin Salvant se reencuentra con sa Pobla

McLorin, que ya actuó en sa Pobla hace cuatro años, ha sido nominada cuatro veces y ha ganado el premio Grammy en tres ocasiones: en 2015 con el álbum For one tono love, el 2017 con Dreams and Daggers y finalmente el 2018 con The Window, todas en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Vocal. Precisamente el concierto del día 16 estará basado en este último disco, The Window.

MÚSICA Lugar: Plaça Alexandre Ballester Fecha: lunes 30 de julio a las 22.30 horas Entrada anticipada 20 euros, en taquilla 25