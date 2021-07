Maria del Mar Bonet presenta su nuevo disco

En el Principal, Bonet y Penalba estarán acompañados por el percusionista Antonio Sánchez. "Nunca me ha gustado especialmente hacer discos en directo, porque cuando estoy en el escenario debo estar muy pendiente de la grabación. Pero en este caso me pareció bien, porque, si no, a este proyecto le costaba arrancar. Y en Valencia hay la luz y la calidez que buscaba. Era como estar en casa", ha confesado Bonet.

MÚSICA Lugar: Teatre Principal de Palma Fecha: domingo 18 de julio, a las 20 horas Precio: de 8 a 35 euros