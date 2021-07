Pastora Soler, emoción de principio a fin

Tras su aplaudida gira La calma, con la que recorrió más de 60 ciudades españolas, vuelve Pastora Soler, con nuevo disco y nuevo tour: Sentir. Es el regreso a los escenarios de una artista consciente de que no tiene que convencer a nadie más que a sí misma de lo que hace o puede llegar a hacer. Por eso no ha podido titularlo de mejor manera. La artista sevillana sabe dónde tiene que atacar para conseguir lo que sus seguidores quieren, provocar el efecto deseado. Pero ya no lo hace como antes, no se queda ahí.

Pastora ha vestido sus canciones de emoción, desde el principio al fin. Este nuevo trabajo que también pasará por los principales escenarios españoles llega ahora al Auditorium de Palma. «El disco Sentir y la gira están marcados por mi vida personal, que ha aflorado más que nunca. Además, cuando se publicó, llegó el confinamiento y no pudo tener su momento. Ahora ha pasado mucho tiempo, hemos estado en casa, con la familia, los hijos, nos hemos conocido mejor a nosotros mismos viviendo una situación tan extrema como la pandemia, por lo que quiero que la gira sea muy personal, de conectar con toda esa parte más íntima», declaró esta semana en una entrevista a este diario.

MÚSICA

Fecha: viernes 2 de julio a las 21.00 horas.

Lugar: Auditorium de Palma.

Precio: desde 38 euros.