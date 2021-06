Rockeando Estados Unidos de costa a costa

El veterano Toni Monserrat, figura clave en la historia del rock en Mallorca (frontman en su día de los míticos Murder In The Barn), presenta en directo el recién publicado segundo trabajo de TM Inc.: TransAm , editado en el sello peninsular Milana Música.

El disco cuenta de nuevo con colaboraciones internacionales de lujo como Tim Easton (al igual que en el anterior 38 Bucks) así como artistas locales de la talla de Xavi Escutia (Los Valendas). La grabación corrió a cargo del elegante artesano Xisco Albéniz (líder de La Búsqueda), con masterización de Hay Zeelen.

Canciones escritas a raíz del viaje de costa a costa por Estados Unidos que Monserrat (profesor asimismo de literatura americana) se autorregaló hace unos años. Álbum imprescindible para todo amante del rock de raíces americanas, lindando con el country alternativo.