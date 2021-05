Los Javaloyas, con Santi Carulla de Los Mustang

Alos Javaloyas no los baja nadie de los escenarios. Su música no tiene fecha de caducidad y el grupo, el conjunto pop español más longevo de España, recibe aplausos de varias generaciones. Su repertorio está lleno de grandes éxitos, como Mi verdad, Paradise of Love, Cuando salí de Cuba, Honey o Margarita, por citar solo unos cuantos. En el Trui estará con Los Javaloyas otro histórico, Santi Carulla, de Los Mustang, los de Billete de ida y otros grandes temas.

MÚSICA Fecha: domingo 9 de mayo, a las 18.30 horas (apertura de puertas, a las 17.30). Lugar: Trui Teatre. Palma. Precio: a partir de 20 euros.