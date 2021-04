Kutxi Romero, en acústico, en el Trui Teatre

El cantante y compositor del grupo Marea, Kutxi Romero, actúa en el Trui Teatre en formato acústico, acompañado de Juanito Lorente y El Pete. Un concierto íntimo para darse un baño de rock, tan necesario en estos días.

Con Marea en boxes, descansando, Kutxi ha decidido abrazar a su parroquia y compartir con ella su desbordante creatividad con un repertorio que se alimenta de canciones de su primer disco en solitario, No soy de nadie, así como clásicos del aplaudido grupo navarro y versiones de artistas que admira, como Leño, Enrique Urquijo y Antonio Vega. No faltarán canciones en recuerdo al Boni, el fallecido guitarrista de Barricada.

"Con Marea no empezaré las grandes giras hasta que no me digan que no nos podemos chupar las axilas en público con desconocidos. Los planes cambian de un mes para otro y veremos cómo está el patio cuando se vacune a todo el mundo", señaló Kutxi hace unos meses.