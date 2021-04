'Mantra', lo nuevo de The Prussians

El sonido de The Prussians ha evolucionado con Mantra hacia ritmos más luminosos y bailables, dejando de lado las guitarras de otras entregas. El grupo, además de interpretar sus nuevas canciones, también repasará lo más destacado de su carrera discográfica, que incluye dos Eps y otros tantos álbumes.

Mantra está influenciado por bandas como alt-J, Balthazar o Glass Animals, y con él The Prussians adopta un estilo más groove-R&B, de elegante base sonora y ritmo sinuoso. Entre sus cortes, títulos como Ride, Quarantine, Freak Show o Make It Better.