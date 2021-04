‘Nua’, trastorno de conducta alimentaria

Ann Perelló (Muro, 1990) es la autora e intérprete de Nua, obra que se instala este finde en el Principal de Palma y que se gestó desde la propia experiencia. Un monólogo que aborda los trastornos alimentarios y sus consecuencias personales, sociales y familiares, una enfermedad que la misma intérprete sufrió en primera persona.

La obra de Perelló, reivindicativa, reflexiva y cargada de humor, sin frivolizar, hace un especial hincapié en las consecuencias sociales que derivan de los trastornos alimentarios y en la visión que se tiene de estas enfermedades desde fuera, pues Perelló quiere hablar no tanto del trastorno en sí como de sus causas.

«Es superdifícil de comprender, pero es una enfermedad que te trastoca el cerebro, te hace creer una cosa que no es, y yo quería hablar también desde el humor porque es algo que me define mucho. Evidentemente no nos reímos de la enfermedad, pero como ya es suficientemente dramático lo tratamos desde la comedia. Intento que el espectador comprenda cómo es, cómo se vive, pero no desde el morbo».