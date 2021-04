Miss Loopita, música brasileña y electrónica

Carles Pérez, músico y productor de Barcelona conocido en la escena como Miss Loopita, y la cantante y actriz Laura Martí, Madam Djambo, presentan este sábado en el Teatre Xesc Forteza de Palma el disco Out there in space, un EP en el que se mezclan las sonoridades de la música tradicional de Haití, brasilera, el pop rock y la electrónica (hip hop, garage). Un trabajo discográfico que incluye cuatro cortes (Out there in space, Se pa vre, Son pasitos y Eu som asim) y puede escucharse en las plataformas digitales. Se trata de la presentación oficial y del estreno de ambos en la isla, donde residen desde hace un tiempo, aunque nunca antes han tocado en directo sobre un escenario mallorquín.

MÚSICA Fecha: sábado 10 de abril, a las 19.00 horas. Lugar: Teatre Xesc Forteza de Palma.