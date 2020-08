Qué hacer el domingo en Mallorca

Un escudo poético de inspiración dadaísta

La todoterreno Rossy de Palma, grande en cualquier escenario –musical, escénico, cinematográfico o de moda–, se estrena en el Principal con una de sus obras más íntimas, Resilienza d'amore. Encargo del Piccolo Teatro di Milano, este espectáculo se gestó en 2015 y hasta la fecha solo se ha podido ver en Madrid. En el teatro palmesano está enmarcado en la programación del Festival U.

"No había podido 'hacer el amor' con este teatro y ahora que puedo voy a la carta: con este quiero, con este no. El equipo que hay ahora en el Principal son amantes del teatro y se les nota porque se desviven para que el público goce con las actuaciones. La dinámica es muy diferente a hace unos años", confesó hace unos días durante la presentación de esta pieza, Resilienza d'amore.

La poesía, el dadaísmo, el surrealismo, la amistad y el amor salpican un espectáculo que, con dirección e interpretación de Rossy de Palma y dirección artística firmada por la propia creadora junto a Pi Piquer– pone el acento en la capacidad para sobreponerse y hacer frente a las adversidades, a los problemas y a los acontecimientos traumáticos. "Una fiesta interpretativa extraordinaria", anuncian desde el teatro palmesano.

"Mi primera base es la poesía, sobre todo la visual. De pequeña leí un poema dadaísta sobre una bailarina que me dio la dimensión de que algo más grande me esperaba. Era algo que aún no entendía pero que estaba allí", ha revelado la artista.

Resilienza d'amore –en castellano, catalán e italiano– cuenta con la opción de compra de streaming (cinco euros) para poder ver la retransmisión en directo a través de la web del Principal.

POESÍA

Fecha: domingo 23 de agosto, a las 20 horas.

Lugar: Teatre Principal de Palma.

Precio: de 8 a 25 euros



Circo contemporáneo

Quinta edición del Circaire, la cita con el circo contemporáneo que este año viene marcada por las cancelaciones y los aplazamientos impuestos por la Covid. El talento local y los espectáculos estimulantes protagonizan una programación que arrancó este sábado y se prolongará hasta el 1 de octubre. Este domingo se representan El senyor de les baldufes (en la plaça de toros, 19.00) y Peix (20.30. Pont de la Vila Roja).

CIRCO

Fechas: domingo 23, en la plaza de toros y el Pont de la Vila Roja



El poderío de El Cigala

Disfrutar de El Cigala en directo es siempre una experiencia única que, con el inmenso carisma y su poderío arrebatador, convierte sus actuaciones en una catarsis donde música, artista y público se fusionan en un todo que asombra, conmueve y enternece a partes iguales.

MÚSICA

Fecha: hoy domingo, a las 22 horas

En Port Adriano

Desde 35 euros