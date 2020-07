Qué hacer el viernes en Mallorca

Estrenos de películas y conciertos, en el Atlàntida

El Atlàntida Film Fest afronta este fin de semana su recta final cargado de actos, 29 en total, repartidos entre el viernes, sábado y domingo, en distintos escenarios.

Para hoy viernes están programadas diez actividades en el festival que arrancó el pasado lunes. En Can n'Oleo, a las 10.30 horas, animación y videojuego con Away, una obra monumental que puede recordar a Shadow of the Colossus, realizada en solitario por un director orquesta, Gints Zibalodis. A las 19.00 horas, en CineCiutat, proyección de This is not a movie, un documental que sigue los pasos del legendario periodista Robert Fisk, uno de los principales cronistas de los conflictos globales de los últimos 40 años. Tampoco hay que perderse el estreno de Estudi Harris y el coloquio entre el director Emili Manzano y el editor Andreu Jaume (Museu de Mallorca, 20.30 horas) ni la adaptación del best-seller sobre la canciller alemana, Merkel, (Misericòrdia, 21.00).

CINE Y MÚSICA

Fecha: hoy viernes

Lugar: Ca n'Oleo, CineCiutat, Es Baluard, Museu de Mallorca, La Misericòrdia y Ses Voltes. Toda la programación y horarios en atlantidafilmfest.com



Dos grandes de la percusión

Juanjo Guillem, percusionista de la Orquesta Nacional de España, y Armando Lorente, miembro de la Simfònica de Balears y uno de los instrumentistas más involucrados en la escena musical española, actúan hoy, junto al pianista Alfredo Oyágüez, en el festival de Deià, en Sa Bassa Rotja. Se escucharán instrumentos como la marimba, el vibráfono y, cómo no, la percusión. El programa incluye obras de Piazzolla, Brouwer y Chick Corea.

MÚSICA

Fecha: hoy viernes, a las 21.00 horas.

Lugar: Ecoturismo Sa Bassa Rotja. Porreres.

Precio: concierto 20 euros. Con cena, 46 euros. Posibilidad de estancia en el agroturismo. Reservas en aoyaguez@yahoo.com y concerts@dimf.com. 678 98 95 36.

'Apoptosi', apoteósico y apocalíptico

Música, dramaturgia y proyecciones con Apoptosi, un espectáculo inspirado en la obra homónima que publicaron Miquel Brunet, Marcel Pich y Guillem Simó hace poco más de un año y que, tras su estreno en el Festival Barnasants, quedó paralizado a causa de la Covid-19. En Bunyola estarán Brunet, a los teclados; Pich a la guitarra y voz; y Simó en el papel de actor. Joan Borràs se encargará de la escenografía, la iluminación y las proyecciones. Obra que habla sobre la crisis social y ecológica de esta Mallorca loca por los turistas.

MÚSICA

Fecha: hoy viernes, a las 22 horas.

Lugar: Clastra de los Estudis Ona, en Bunyola.

Precio: entradas agotadas.