Qué hacer el viernes en Mallorca

Vino, ópera y dos grandes voces

Euroclàssics brinda una nueva entrega de sus maridajes de vino con ópera y canción. Son tres recitales, con degustación incluida. El primero de ellos se sirvió este jueves, en el Auditori d'Alcúdia, y los otros dos llegan este viernes, en el Celler Mesquida Mora de Porreres, y este sábado, en el Celler Son Bordils de Inca. Al margen de los vinos con que se regarán las actuaciones, conviene destacar dos nombres, los que protagonizarán los conciertos, los de Cecilia Lavilla Berganza, hija de la gran Teresa Berganza, y el de Luis Santana. Ambos estarán arropados por el piano de Francesc Blanco.

Lavilla Berganza (en la imagen superior) y Santana ejecutarán piezas de Mozart (Crudel perche fin ora), Verdi (Brindisi), Giacomo Gotifredo Ferrari (Or di Bacco son seguace), Donizetti (L'inconstanza d'Irene), Offenbach (Duet de la mosca), Charles Gounod (L'arithmétique, La siesta) y muchos más.

"Tuve la fortuna de nacer sumergida en música, rodeada de su belleza y excelencia", confiesa Cecilia Lavilla Berganza, para añadir: "De ahí también mi pasión por el baile, el teatro y el arte en general, todo ello presente en mi formación llena de magníficas experiencias. Los estudios de diseño de interiores me llevaron a ganarme la vida en mi juventud y a adentrarme en el mundo del arte".

Luis Santana, por su parte, es uno de los barítonos españoles más aplaudidos. Especialista en Rossini, su voz ha resonado en los teatros y salas de concierto más importantes de España y ha sido dirigido por batutas de la talla de Todorov, Wilson o Sainz Alfaro.



MÚSICA

Fecha: viernes, a las 20.30 horas, en el Celler Mesquida Mora de Porreres; y sábado, a las 20.30, en la Bodega Son Bordils de Inca.



Versiones rockeras y rythm and blues añejo

Los recuperados directos del Café Club Es Gremi ofrecen este fin de semana la posibilidad de descubrir, si todavía no los conoces, o de darte un chapuzón de buena música, fresca y original, si ya les sigues la pista, a dos bandas que no te dejarán indiferente: The Hawaiians y Fame & The Flames.

The Hawaiians es un grupo de versiones de rock formado por José Artero (voz), San Caldentey (guitarrista) y Dani Amengual (batería). Fame & The Flames, por su parte, apuesta por el rock y el rythm and blues más añejo.



MÚSICA

Fecha: The Hawaiians, hoy viernes, a partir de las 21.30 horas; y el sábado, Fame & The Flames, a la misma hora.

Lugar: Es Gremi. Pol. Son Castelló.

Precio: 7 euros con una consumición.



Concierto de Maria Rodés en Sant Joan

La compositora y cantante Maria Rodés (Barcelona, 1986), una voz transparente, libre de prejuicios, amante de la exploración y en contra de lo establecido, ofrece un concierto hoy en Sant Joan. Suave y dulce al oído, su propuesta se nutre de la canción de autor y la experimentación. Si te gusta Drexler, Nacho Vegas, Refree o Coque Malla, artistas con los que ha colaborado, no te puedes perder su recital. Su último trabajo de estudio data de 2018, Eclíptica.

MÚSICA

Fecha: viernes 17 de julio, a las 21 horas.

Lugar: Consolació. Sant Joan.

Precio: anticipada 12 euros, en taquilla, 15. A la venta en www.lallunaenvers.cat

Mitad catalana mitad irlandesa

La compositora Núria Graham, mitad catalana mitad irlandesa, tiene material nuevo y aterriza en Llucmajor para mostrarlo. Se llama Marjorie y es su tercer largo, tras su álbum de debut, First Tracks, en 2015, cuando tan solo contaba 16 añitos, y Does It Ring a Bell?, de 2017, un trabajo que le situó en la escena como una artista imprescindible para entender el folk-pop patrio. Después de un tour que la llevó a los escenarios de los festivales y salas más relevantes del país con incursiones en Portugal, Berlín, Francia y Londres, y tras haberse ganado un sitio como compositora y guitarrista de la banda de Amaia, Núria Graham sirve con Marjorie (Primavera Labels, 2020) un disco de canciones redondas, escritas originalmente a piano, caja de ritmos y voz, con guiños a Joni Mitchell y Carole King. Muy recomendable, el disco y, por supuesto, el concierto que dará en el Claustre de Sant Bonaventura.

MÚSICA

Fecha: hoy viernes, a las 21.00 horas.

Lugar: Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor.

Precio: anticipada 10 euros, en taquilla, 15 euros.