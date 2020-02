Qué hacer el viernes en Mallorca

El esperado disco de Amaia

Amaia vuelve a la isla que la coronó, en la pasada edición del Mallorca Live, como una de las reinas de este festival. Muchos todavía conservan en la retina su actuación luminosa, en la que alternó el piano y la guitarra, y en la que adelantó algunos temas que finalmente ha incluído en su esperado álbum de debut, el que presentará en el Auditorium, otra plaza que piensa conquistar.

Aclara la cantante navarra que su directo ha cambiado desde el verano, cuando actuó en Calvià: "El concierto es otro. El concepto en el festival era mucho más corto y el repertorio y el orden ha cambiado; también la escenografía". La extriunfito ha lanzado al mercado Pero no pasa nada, un trabajo que le ha revelado que un disco no se levanta en soledad. "Al principio estuve con Raül Refree [el productor de Rosalía], luego con Santiago 'Motorizado'. Muchas de las decisiones del disco son también suyas. No me imaginaba que hacer un disco fuese tanto trabajo. Porque hay muchas cosas que salen del mundo estrictamente musical. La industria es muy grande y tiene muchos lados oscuros también que he ido viendo y me dan miedo. He descubierto que hacer un disco no es sólo hacer canciones, componerlas, grabarlas y sacarlas, sino que es un proceso más grande y largo", confesó hace unos días en una entrevista concedida a este diario.

Comprometida con el feminismo, Amaia se abre camino en la música con "la verdad, la sinceridad y la naturalidad" por bandera, y con la "espontaneidad" como principal arma. Sobra decir que está aquí para quedarse.

MÚSICA

Fecha: viernes 21 a las 21.00 horas.

Lugar: Auditorium de Palma. Passeig Marítim.

Precio: anfiteatro, de 20 a 40 euros; platea, 45.