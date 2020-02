Qué hacer el sábado en Mallorca

Chup, chup, la canción de una generación

Australian Blonde, todo un fenómeno en la década de los 90, cuando alcanzó el estrellato desde Gijón gracias a una canción, Chup Chup, que incluyeron en su primer disco, Pizza Pop, publicado por el sello Subterfuge, el mismo que utilizaron nuestros Sexy Sadie, está de nuevo en la carretera. En Mallorca, el grupo de Fran Fernández siempre ha contado con una legión de fans. Memorables fueron sus directos por el norte de la isla. Este sábado saldarán una antigua deuda con su público, que les echa de menos. Que suenen I want you, Cool Dive, September Song, I'm Really Famous y otros éxitos.

MÚSICA

Fecha: sábado 22, a las 22.00 horas.

Lugar: La Red Club. Palma.

Precio: 12 euros anticipada.

Una 'alterada' Ana Morgade

Ana Morgade encabeza el reparto de la comedia Conductas alteradas. Una obra en la que la presentadora, intérprete y humorista interpreta a una mujer que recurre a la Super Nanny, la televisiva psicóloga infantil, para intentar arreglar sus problemas familiares. En escena le acompañarán Angela Chica, Paloma Porcel y Canco Rodríguez, bajo la dirección de la también dramaturga Natalia Mateo. De la mano de Octubre Producciones, Barco Pirata, Come y Calla y Producciones Rokambolescas, Conductas alteradas inició una extensa gira en agosto pasado en Vitoria.

TEATRO

Fecha: sábado, a las 19.00 horas, y domingo, a las 18.00.

Lugar: Auditorium de Palma.

Precio: 28 euros.

Las Protagonistas del Romanticismo

La pianista Paula Ríos, joven y aplaudida, ofrece el segundo concierto del Festival Pianino. Un concierto que estará dedicado a las Protagonistas del Romanticismo, y que se centrará en Clara Wieck-Schumann y Fanny Mendelssohn-Hensel. De la primera se interpretarán De Quatre Pièces Caractéristiques Op. 5, Improptu. Le Sabbat, Caprice à la Boléro, Drei Romanzen Op. 21 y Quatre Pièces Fugitives op. 15; y de la segunda, Vier Lieder für das Pianoforte op. 8 y Ostersonate L M.

MÚSICA

Fecha: sábado a las 18.00 horas.

Lugar: Celda de Frédéric Chopin y George Sand. Cartoixa de Valldemossa.

Precio: 15 euros.

El musical más dulce

Hansel y Gretel visitan el Auditorium de Palma (sala Mozart) este fin de semana, en lo que se anuncia como "el musical más dulce". Basado en el clásico cuento de los Hermanos Grimm, este espectáculo brinda una especial y fiel versión de la historia en formato musical con dirección artística de Celia Dolci y Cristian Alcaraz y dirección musical de Iván Baena. Valores como la importancia de la unión de la familia, el valor de la amistad y el respeto y cuidado de nuestros mayores sustentan una historia excelentemente tramada con grandes dosis de aventura, ternura y humor que harán las delicias de toda la familia.

Hansel y Gretel son dos niños que viven con sus padres en una cabaña del bosque. Es una familia muy pobre, tanto que aún en las épocas más prósperas, apenas les alcanza para comer. Pero un año de malas cosechas les lleva a una situación insostenible,la comida escasea y deciden los dos jóvenes hermanos adentrarse en el bosque para encontrar comida.



MUSICAL

Fecha: sábado y domingo, a las 17.00 horas.

Lugar: Auditorium de Palma.

Entradas: 22 euros. Pack familiar, 20.