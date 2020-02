Qué hacer el sábado en Mallorca

Concierto de Kontxi Lorente y Giula Valle Trio

Palma se reencuentra con su festival de jazz, 29 años después. El Jazz Palma Festival arrancó el jueves y se prolongará hasta el próximo domingo día 23, con una cuidada programación que incluye hasta once conciertos, algunos ofrecidos por figuras nacionales e internacionales, y el resto, por formaciones locales, que logran así una plataforma en la que exhibir su talento.

El concierto inaugural del Jazz Palma Festival lo protagonizó ayer Avishai Cohen. El contrabajista y vocalista, formado en el sexteto del pianista Chick Corea, arrancó los aplausos del público del Principal durante un espectáculo en el que estuvo arropado por los músicos de sa Simfònica y por Elchin Shirinov al piano y Noam David a la batería.

Para el día de hoy, sábado, están programados los conciertos de Kontxi Lorente Trio y Giula Valle Trio, dos formaciones lideradas por dos compositoras con largo recorrido. La primera presentará su tercer álbum, Selected songs, mientras que Valle, una de las voces más prolíficas, originales e internacionales de la escena del jazz barcelonés, se detendrá en su séptima entrega, Live in San Francisco.

Uno de los grandes momentos de esta primera edición del Jazz Palma Festival llegará el domingo 16 con Kenny Garret, en el Teatre Xesc Forteza a las 19 horas (35 euros en taquilla, 30 anticipada). Ganador de un Grammy, el saxofonista, que a lo largo de su carrera ha tocado con la Orquesta de Duke Ellington y con las formaciones de Chick Corea, Art Blakey y Herbie Hancock, y de forma muy especial, con el grupo de Miles Davis, atacará un repertorio marcado por la melodía de Calypso Chant, la relajante bossa y el espíritu barbacoa de verano de Backyard Groove y Philly. Le acompañarán Corcoran Holt al bajo, Smauel Laviso a la batería, Rudy Bird a la percusión y Vernell Brown al piano.



El 'estruendo' de Toreros Muertos

Otros conciertos programados entre el lunes 17 y el domingo 23 son los de

Los Toreros Muertos siguen dando cornadas, con mucho humor y la sorpresa por bandera y banderilla. El resucitado grupo de los años 80 aterriza en Palma con nuevo trabajo, Estruendo folklórico, con canciones como Teruel Teruel, Bicicleta Estática, la Siesta, Zamorana, El Baúl de la Piquer o La Patriótica, con las que escarban en el acervo popular como nunca antes había investigado esta formación. Ritmos como el paso doble, el mambo, o incluso el cuplé y las sevillanas forman parte del nuevo universo sonoro del grupo, que no abandona el punk, marca de la casa. Así, crean una nueva denominación para su propuesta: punk folklórico.

MÚSICA

Fecha: sábado, a las 22.00 horas.

Lugar: Sa Cova de s'Embat. Camí del Palmer, s/n. Palma.

El humor de Joaquín Reyes

Joaquín Reyes llega a Palma dispuesto a darse un baño de "chorradas", término con el que define su humor, salpicado por grandes dosis de ironía, tonadas nihilistas y frescura en abundancia. El nuevo espectáculo del cómico manchego, que lleva por título Festejen la broma, es un monólogo cargado de absurdo y locura, y se enmarca en una gira nacional que está haciendo las delicias de sus incondicionales y también de algún despistado en busca de humor inteligente.

Dibujante, actor y humorista nacido en Albacete en 1974, Reyes se hizo muy popular por sus parodias e imitaciones en programas como Muchachada Nui, Museo Coconut o La hora chanante. Licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca, se dio a conocer mediante sus monólogos en el espacio Nuevos cómicos. En 2002 se unió a Raúl Cimas y Ernesto Sevilla en Paramount Comedy. Más tarde llegarían Carlos Areces y Julián López. Todos ellos saltaron a la fama con La hora chanante.

HUMOR

Fecha: sábado, a las 21.00 horas.

Lugar: Auditorium. Passeig Marítim.

Entradas: 28 euros.



La telaraña de Christie

Lara Dibildos y Alejandro Tous traen a escena La telaraña de Agatha Christie. Se trata de una de las obras más reconocidas de la maestra del misterio y la única comedia que escribió. "Suponiendo que un día encontrara un cadáver en la biblioteca, ¿qué haría", se pregunta su protagonista, Clarissa, la esposa de un diplomático del Foreign Office. Clarissa tendrá la oportunidad de averiguarlo cuando un día descubre un cuerpo en la sala de su casa. Desesperada por deshacerse de él, intentará convencer a sus tres invitados para que la ayuden y se conviertan así en sus cómplices.



TEATRO

Fecha: sábado, a las 18.00 y 21.30 horas; y domingo a las 18.00 horas.

Lugar: Trui Teatre.

Precio: a partir de 27 euros.

'Eva contra Eva'

Eva contra Eva es una comedia inspirada en el clásico All about Eve, de Joseph L. Mankiewicz. Dos actrices, de generaciones distintas, deben interpretar a un mismo personaje. En esta coincidencia chocan dos maneras de entender la vida y la profesión. La actriz más joven lucha por conseguir la oportunidad de darse a conocer. La actriz mayor se esfuerza para que el paso de los años no la haga desaparecer de los escenarios. Pero eso no las convierte necesariamente en enemigas, sino que se trata de miradas complementarias.



TEATRO

Fecha: sábado, a las 19.30; y domingo, a las 18.30 horas.

Lugar: Teatre de Manacor. 24 euros.