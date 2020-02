QUÉ HACER EL VIERNES EN MALLORCA

Un monólogo multigénero

Un monólogo multigénero y de ciencia ficción, que recoge las vivencias, dificultades y reflexiones del personaje histórico Fernando de Magallanes, en la expedición a las Islas de las Especias que acabó siendo la primera vuelta al mundo después de la decisión de Juan Sebastián Elcano de desobedecer el Tratado de Tordesillas. A lo largo de la obra aparecerán diferentes espacios, tiempos y acciones que reflejan sus pensamientos, sus contradicciones y la relación que tuvo con la religión católica o con la corona española. Con Rodo Gener.

TEATRO

Fecha: viernes, a las 20.30 horas.

Lugar: Teatre de Santanyí.

Precio: 10 euros.

Lo nuevo de Miquel Serra

Escrit durante classe, L'arena que tenim, Els anys que hem viscut, No hi ha casa, L'hora llarga y Quan ningú arriba massa lluny son algunos de los que temas Miquel Serra ha reunido en L'elegància dorm, su nuevo trabajo. Un disco que canta al amor perdido, los límites de la felicidad y las imposturas emocionales en unos tiempos en los que prima lo banal, el odio y la infelicidad. "Componer música es un placer, grabarla puede ser un tormento e interpretarla, una frustración", confesó el pasado mes de enero Serra a este diario.



MÚSICA

Fecha: viernes, a las 21.30 horas.

Lugar: Can Lliro. Carrer d'En Joan Lliteras, 42. Manacor.

Precio: 10 euros; 8 anticipada.



T de Teatre, en el Teatre Principal

La compañía T de Teatre, cuya aventura se inició en 1991, cuando cinco jóvenes actrices que se acaban de graduar en el Institut del Teatre de Barcelona prefirieron volar por su cuenta a consumirse al lado del teléfono esperando la llamada de un director, estrena su duodécimo espectáculo, Cançó per tornar a casa. Se trata de un texto escrito y dirigido por Denise Despeyroux, una de las voces más singulares e interesantes de la dramaturgia española contemporánea. El montaje narra la historia de tres ex actrices, unidas por el éxito y separadas por el fracaso, que se reencuentran después de veinticinco años. Las tres se topan con un hipnotizador, un fugitivo de la justicia que adopta la falsa identidad de un dramaturgo escocés, y le encargan un nuevo espectáculo, un espectáculo que les devuelva el éxito. A partir de aquí brotan los reproches, las crisis de identidad, las nuevas oportunidades... Todo salpicado con mucho humor, y toques de drama.

TEATRO

Fecha: viernes y sábado, a las 20.00 horas.

Lugar: Teatre Principal de Palma.

Entradas: de 8 a 25 euros.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Febrer Negre

Exposición Malafolla 2.0

Rumba Katxai: 'Sana tu cumbia'

Charla de Ricardo Cavolo

R33: Solardo + The Southnormales

'¡Esta es nuestra guerra!'

Tesoro de la temporada cultural por su carácter único: sugestivas actividades alrededor de la fascinante novela negra. Embat y Quars llevan once años, y con los modales de Philip Marlowe: no se venden.ACTIVIDADES ALREDEDOR DE LA NOVELA NEGRAHasta el miércoles 26, programa completo en su Facebook Talentos locales y además ideales: tienen talento artístico, lenguaje reconocible y beligerancia social.ILUSTRACIÓN, ESTAMPACIÓN, ETC.Lugar: Particular Concept StoreHorario: 19 h., hasta 1 de marzo.Presentan single de genuina cumbia, su cantantevuelve a las tablas, cierra la enciclopediay es por una causa benéfica: contra el cáncer. ¡Viva!MÚSICALugar: Matadero Club (S'Escorxador)Horario: 20-0 h.Precio: anticipada 5 €.El ciclo de conferencias "" surte de artistas y pensadores en la primera línea de la actualidad, como este ilustrador modernamente naíf.CONFERENCIALugar: CaixaForumHorario: 19 h.Precio: 6 €.Un pionero del dubstep y un productor de house titulados de ineludibles en la electrónica de temperamento. Telonean dos incontestables.ELECTRÓNICALugar: Sala Luna (Santa Catalina)Horario: 23:30- 6 h.Precio: anticipada desde 18 €.Presentación capitalina de la nueva obra de Tomeu Canyelles , Niño Maravilla de nuestra historiografía musical y cultural.(foto: Aina Climent).PRESENTACIÓN DE LIBROLugar: Rata CornerHora: 19 h.