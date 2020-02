Qué hacer en Mallorca el sábado

La pareja de cómicos del momento

La pareja formada por Miguel Maldonado y Facu Díaz se presentan en el Trui Teatre con un espectáculo de comedia en el que amplían el espíritu alternativo, divertido y crítico con el que llevan más de cinco años provocando la carcajada y la reflexión. Responsables de No te metas en política, programa con el que protagonizaron un auténtico fenómeno en YouTube, en este Nuevo tour, que es como le han llamado a esta gira, dan una vuelta de tuerca, en un alarde de originalidad y frescura, para apretarle a lo político y lo frívolo. Una obra "en la que voluntaria o involuntariamente terminarán demostrando lo difusa que es la línea entre ambos conceptos", apuntan desde el teatro.

Tanto Facu Díaz como Miguel Maldonado se han convertido en poco tiempo en dos de los cómicos más populares del momento. Ambos han conseguido plaza fija como colaboradores en Late motiv, el programa que Andreu Buenafuente conduce en #0 Movistar, y no dejan de ganarse el aplauso de colegas del gremio, desde Ignatius Farray a Berto Romero pasando por Ana Morgade o David Broncano.

Facu Díaz es un humorista español de origen uruguayo. No para de dar caña en las redes sociales –lo que le ha valido el desfile por los jugzados unas cuantas (demasiadas) veces– y cuidado a ponerse en su contra porque no para de sacudir a sus críticos. Fue director del programa Tuerka News de La Tuerka que se emitió en Público TV a través de internet y tuvo mucho éxito, lo que llamó la atención de Buenfuente, donde a día de hoy colabora semanalmente. En la Tuerka conoció a al murciano Miguel Maldonado, conocido por tener la capacidad de alargar cualquier tema, tartamudear cuando se anima mucho y ser fan del Real Madrid, muy fan.

Sus seguidores los adoran por no tener filtro en el momento de hablar. En junio de 2019, tras casi tres años de comedia irreverente y alternativa, los cómicos anunciaron que dejaban el programa de YouTube con la mirada puesta en nuevos proyectos. Este espacio humorístico ha contado con el beneplácito de una audiencia creciente que asiste fervorosa a sus espectáculos y que sigue online las ocurrencias de sus protagonistas.

El espectáculo que traen a Palma tiene una duración aproximada de 90 minutos y no está recomendado para menores de 16 años.

Fecha: sábado 8 de febrero, a las 21.00 horas.

Lugar: Trui Teatre. Camí de Son Rapinya.

Precio: de 17.50 a 19.50 euros.

Un musical para la familia

Flynn Rider, el más buscado y encantador bandido del reino, se esconde en una misteriosa torre y allí se encuentra con Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí desde hace años. Ambos sellan un pacto, y a partir de ese momento la pareja vivirá emocionantes aventuras en compañía de un caballo superpolicía, un camaleón sobreprotector y una ruda pandilla de matones.



La historia de Rapunzel se instala este fin de semana en el Auditorium de Palma, en una producción que lleva la firma de MAX Teatro Musical –responsables de títulos como Frozen, el musical y Vaiana– y que cuenta con siete actores y cantantes en escena: María Marín (Rapunzel), Pau Coya (Flynn Rider), Rebeca Fiol (Madre Gothel), Martín Alves (Maximus) y Adrià Vicens, Rafa Sitges y Estibaliz Gallardo (como ladrones y matones).



MAX Teatro Musical es la primera escuela de teatro musical en Palma y tiene el objetivo de proporcionar una formación integral mediante clases de canto y danza, y talleres de teatro para niños a partir de tres años, para jóvenes y para adultos. En pocos años han impulsado una serie de montajes que han despertado los elogios del público mallorquín.



Y qué decir de Rapunzel, el famoso cuento de hadas. Fue publicado hace casi 200 años, en 1812, por los Hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm, autores de otras historias, no menos célebres, como Blancanieves, La Cenicienta, Barba Azul, Hänsel y Gretel, La bella durmiente, El gato con botas o Pulgarcito. Casi nada.

Fecha: sábado y domingo, a las 17.00 horas.

Lugar: Auditorium de Palma. Passeig Marítim.

Precio: 20 euros.

La mejor música de cine

La Film Symphony Orchestra regresa al Auditorium con su carismático director Constantino Martínez-Orts al frente y con un repertorio que, como anuncia su título, reúne La mejor música de cine en concierto. Durante el concierto, enmarcado de una gira que recorrerá hasta 50 puntos de la geografía nacional, se escucharán temas de películas como Interstellar (Hans Zimmer), Willow (James Horner), Aladdin (Alan Menken), Amelie (Yann Tiersen), El bueno, el feo y el malo (Ennio Morricone), Piratas del Caribe (Klaus Badelt), El discurso del rey (Alexandre Desplat) o Norte y sur (Bill Conti).



Fecha: sábado y domingo, a las 19.30.

Lugar: Auditorium de Palma.

Mucho humor y toques de drama La compañía T de Teatre, cuya aventura se inició en 1991, cuando cinco jóvenes actrices que se acaban de graduar en el Institut del Teatre de Barcelona prefirieron volar por su cuenta a consumirse al lado del teléfono esperando la llamada de un director, estrena su duodécimo espectáculo, Cançó per tornar a casa. Se trata de un texto escrito y dirigido por Denise Despeyroux, una de las voces más singulares e interesantes de la dramaturgia española contemporánea. El montaje narra la historia de tres ex actrices, unidas por el éxito y separadas por el fracaso, que se reencuentran después de veinticinco años. Las tres se topan con un hipnotizador, un fugitivo de la justicia que adopta la falsa identidad de un dramaturgo escocés, y le encargan un nuevo espectáculo, un espectáculo que les devuelva el éxito. A partir de aquí brotan los reproches, las crisis de identidad, las nuevas oportunidades... Todo salpicado con mucho humor, y toques de drama. TEATRO Fecha: viernes y sábado, a las 20.00 horas. Lugar: Teatre Principal de Palma. Nuevo disco, en primicia Fuel Fandango regresa a la isla para presentarnos su inminente nuevo disco. Tras el éxito de su gira décimo aniversario 2009-2019 que les llevó a tocar en la mayoría de festivales nacionales como el Mallorca Live, el grupo estará presentando las canciones de su esperado cuarto álbum. El dúo compuesto por Nita y Ale ha conseguido, a golpe de talento, temazos y una cuidadísima puesta en escena, convertirse en uno de los grupos indie más queridos del país. A lo largo de sus tres discos, la evolución de Fuel Fandango ha sido constante, atreviéndose a romper todas las barreras que existían entre la electrónica y el flamenco.

MÚSICA Fecha: sábado, a las 21.30 horas. Lugar: Es Gremi. Polígono Son Castelló. Precio: entradas agotadas. Entradas: de 8 a 25 euros. Precio: entre 35 y 65 euros.



Febrer Negre

Exposición Malafolla 2.0

Eva Fernández Trio

Cía. Baal: 'Ginoide'

Tesoro de la temporada cultural por su carácter único: sugestivas actividades alrededor de la fascinante novela negra. Embat y Quars llevan once años, y con los modales de Philip Marlowe: no se venden.ACTIVIDADES ALREDEDOR DE LA NOVELA NEGRAHasta el miércoles 26.Programa completo en su Facebook Talentos locales y además ideales: tienen talento artístico, lenguaje reconocible y beligerancia social.ILUSTRACIÓN, ESTAMPACIÓN, ETC.Lugar: Particular Concept StoreHorario: 19 h., hasta 1 de marzo.La promotora manacorinapropone deleitarse con una saxofonista , cantante y compositora de jazz y cançó con maneras de prodigio.JAZZLugar: Teatre de ManacorHora: 19:30 h.Precio: 10 €.

Estreno en Palma de lo nuevo de una compañía isleña de danza contemporánea cuya fijación por los modus vivendi de la contemporaneidad ha generado portentos de lucidez.

DANZA CONTEMPORÁNEA

Lugar: Sala Petita del Teatre Principal

Hora: sábado 21:30 h. / domingo 18 h., 15 €.



Ses Matances d'HortellaFest

Naua: Winter Magic

XII aniversario del Moltabarra

Bolo Young Party

Retransmissió (Titoieta Ràdio Party)

Primera y curiosa iniciativa de la temporada (jalar y bailar) de una preciosa finca-restaurante que además tiene un infalible criterio para los grupazos locales.MÚSICA Y COMERLugar: Sábado en Hortella d'en Cotanet (Sant Joan)Horario: todo el díaPrecio: comida 22 € / cena 25 € / ambas 40 €.Arranque del año de unas ceremonias de música y trascendentalidad que alcanzan lo esperable, no por ello menos real: son mágicas.MÚSICA Y ESPIRITUALIDADLugar: Ca na Susi (S'Esglaieta)Horario: 11-23 h.Precio: 15 € c.c.Doce años de carisma, identidad y poder de convocatoria.MÚSICA, COMER Y BAILARLugar: MoltabarraHorario: a partir de las 12:30 h.Fiestaca inimitable e inmejorable, convierte cada convocatoria en un altar de hip hop, r&b y dancehall. Lo tienen, y todo el mundo lo sabe.HIP HOP, R&B Y DANCEHALLLugar: Social ClubHorario: 0-6 h.Precio: 10 € c.c. hasta la 1 h. / 15 € c.c. después.

Nueva iniciativa de un local partforanero –este bajo el paraguas de la histórica emisora– que acabará siendo obligatorio merced a unos saraos despiporrantes, bien indies bien hábilmente populistas.

Con Dr. Magneto.

BAILOTEO POPULISTA

Lugar: S'Acadèmia (Algaida)

Horario: a partir de las 23 h.

Poker Queens

Estreno de veladas en clave femenina y de culto a la electrónica a pistón.

Con Fernanda Martins + Cati Moreno + Rosana Nun + Paula Serra.

ELECTRÓNICA

Lugar: Sala Fònica (Muro)

Horario: 23-6 h.

Precio: anticipada 10 € c.c.

Vermuts musicales Maranges & Friends

'Educando huérfanos digitales'

Cada inicio de mes este extraordinario músico, narrador e intérprete tiene el detalle de descomedirse y de traer invitados con talento y solera.MÚSICALugar: L'AntiquariHora: 12:30 h.Precio: taquilla inversa.

Conferencia con el subtítulo "La nueva realidad de nuestros hijos" sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías impartida por Silvestre del Río, veterano y mediático policía de menores de Marratxí.

CONFERENCIA

Lugar: Club Diario de Mallorca

Hora: 11 h.