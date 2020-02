Qué hacer en Mallorca el sábado

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Febrer Negre

Exposición Malafolla 2.0

Eva Fernández Trio

Cía. Baal: 'Ginoide'

Tesoro de la temporada cultural por su carácter único: sugestivas actividades alrededor de la fascinante novela negra. Embat y Quars llevan once años, y con los modales de Philip Marlowe: no se venden.ACTIVIDADES ALREDEDOR DE LA NOVELA NEGRAHasta el miércoles 26.Programa completo en su Facebook Talentos locales y además ideales: tienen talento artístico, lenguaje reconocible y beligerancia social.ILUSTRACIÓN, ESTAMPACIÓN, ETC.Lugar: Particular Concept StoreHorario: 19 h., hasta 1 de marzo.La promotora manacorinapropone deleitarse con una saxofonista , cantante y compositora de jazz y cançó con maneras de prodigio.JAZZLugar: Teatre de ManacorHora: 19:30 h.Precio: 10 €.

Estreno en Palma de lo nuevo de una compañía isleña de danza contemporánea cuya fijación por los modus vivendi de la contemporaneidad ha generado portentos de lucidez.

DANZA CONTEMPORÁNEA

Lugar: Sala Petita del Teatre Principal

Hora: sábado 21:30 h. / domingo 18 h., 15 €.



Ses Matances d'HortellaFest

Naua: Winter Magic

XII aniversario del Moltabarra

Bolo Young Party

Retransmissió (Titoieta Ràdio Party)

Primera y curiosa iniciativa de la temporada (jalar y bailar) de una preciosa finca-restaurante que además tiene un infalible criterio para los grupazos locales.MÚSICA Y COMERLugar: Sábado en Hortella d'en Cotanet (Sant Joan)Horario: todo el díaPrecio: comida 22 € / cena 25 € / ambas 40 €.Arranque del año de unas ceremonias de música y trascendentalidad que alcanzan lo esperable, no por ello menos real: son mágicas.MÚSICA Y ESPIRITUALIDADLugar: Ca na Susi (S'Esglaieta)Horario: 11-23 h.Precio: 15 € c.c.Doce años de carisma, identidad y poder de convocatoria.MÚSICA, COMER Y BAILARLugar: MoltabarraHorario: a partir de las 12:30 h.Fiestaca inimitable e inmejorable, convierte cada convocatoria en un altar de hip hop, r&b y dancehall. Lo tienen, y todo el mundo lo sabe.HIP HOP, R&B Y DANCEHALLLugar: Social ClubHorario: 0-6 h.Precio: 10 € c.c. hasta la 1 h. / 15 € c.c. después.

Nueva iniciativa de un local partforanero –este bajo el paraguas de la histórica emisora– que acabará siendo obligatorio merced a unos saraos despiporrantes, bien indies bien hábilmente populistas.

Con Dr. Magneto.

BAILOTEO POPULISTA

Lugar: S'Acadèmia (Algaida)

Horario: a partir de las 23 h.

Poker Queens

Estreno de veladas en clave femenina y de culto a la electrónica a pistón.

Con Fernanda Martins + Cati Moreno + Rosana Nun + Paula Serra.

ELECTRÓNICA

Lugar: Sala Fònica (Muro)

Horario: 23-6 h.

Precio: anticipada 10 € c.c.

Vermuts musicales Maranges & Friends

'Educando huérfanos digitales'

Cada inicio de mes este extraordinario músico, narrador e intérprete tiene el detalle de descomedirse y de traer invitados con talento y solera.MÚSICALugar: L'AntiquariHora: 12:30 h.Precio: taquilla inversa.

Conferencia con el subtítulo "La nueva realidad de nuestros hijos" sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías impartida por Silvestre del Río, veterano y mediático policía de menores de Marratxí.

CONFERENCIA

Lugar: Club Diario de Mallorca

Hora: 11 h.