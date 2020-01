Qué hacer el viernes en Mallorca

Un viaje visual y sonoro

Raquel Klein, coreógrafa eivissenca, estrena en el Principal Wu Wei, su primer obra como creadora. Una pieza que, coproducida por el citado teatro palmesano y el Mercat de les Flors de Barcelona, donde se presentó el pasado fin de semana, está interpretada por Jacob Gómez, Martina Rocosa, Alexa Moya, Carlos Roncero, Blanca Tolsá, Adrià Juan y Albert Tarrats.

Se trata de una obra coreográfica que investiga sobre el tiempo y su percepción y propone un viaje visual y sonoro a través de la contemplación.

Fecha: hoy, a las 20 horas; y el sábado, a las 18 horas.

Lugar: Sala Gran del Teatre Principal de Palma. Carrer de la Riera, 2. Aforo limitado.

Precio: 20 euros.

Los Bravos, de nuevo en la carretera

El histórico grupo de los años 60, Los Bravos, vueve a subirse a un escenario, con sangre joven. Con una formación renovada, con el cantante inglés de origen iraní Bruce Game, la banda que saltó a la fama con el mítico Black is Black ofrece hoy un concierto en Santanyí, inicio de una gira que les llevará por distintas ciudades. El regreso de Los Bravos conecta con Érase una vez... en Hollywood, la película de Quentin Tarantino, en la que participan en la banda sonora. Que se preparen en Santanyí, donde no dejarán de mover las caderas al ritmo de temas como La moto o Los chicos con las chicas.

Fecha: viernes 31 de enero, a las 20.30 horas.

Lugar: Teatre Principal de Santanyí.

Precio: desde 12 euros.

'Re-Cor'

Joan Miquel Oliver: 'Elektra'

Gran Circo Acrobático de China

Turnedo & Vënkman

Marketing Rocks

The Cuban Social

Santa Cata 03

Rockabilly Night Party: Kick'Em Jenny + The Wild Coffees

Tan visual y poética como para ser coproducida por el Teatre Principal en la categoría "Nuevos lenguajes".TEATROLugar: Teatre Xesc FortezaHorarios: viernes y sábado 20 h., domingo 19 h.Precio: 12 €. Oliver presenta nueva, enésima e inagotable muestra de genuidad indiscutible.MÚSICALugar: Can Lliro (Manacor)Horario: viernes y sábado 21:30 h.Precio: 15 € ().Oportuna visita ante el inicio del 4.718 Año Chino, este dedicado a la rata.CIRCOLugar: Trui TeatreHorarios: viernes 21 h., sábado 17 y 21:30 h., domingo 19 h.Precios: 24 a 66 €.Los segundos presentan el EP ¿Hay alguien ahí?, los primeros volverán a sentar cátedra de tributo al indie español.MÚSICALugar: Casa PlanasHorario: 20 h.Precio: 10 € con cerveza / 100 primeras entradas con EP de regalo.Cuarta edición de un congreso que analiza las últimas tendencias en mercadotecnia y negocios, que como marca la posmodernidad del gremio consiste en distinguir los Stradivarius (pocos) de los arpa de boca (demasiados).CONFERENCIASLugar: Cines FANHorario: 9-14 h.Precios: 90 € / 120 € con Meet & Greet.Nueva convocatoria del evento que ofrece de manera más verídica cultura, música y personalidad clásicas cubana, con completo programa de talleres, sorteos, ruedas de casino, animación, sesiones de DJ, etc.MÚSICALugar: The New Salsa Jockey'sHorario: 23-4 h.Precio: 10 € c.c.Nueva edición de unas reuniones de electrónica sibarística que busca ofrecer chicha, remoje y pingue más allá del puro cabeceo.MÚSICALugar: Sala Sa Tafona (Sa Possessió)Horario: 23-5 h.Precio: 10 € c.c.Nueva misa rockabilly encabezada por la reverenda del género, cuyo garito y sobre todo carisma están hechizando la ciudad.MÚSICALugar: MaracaHorario: 21:30-5 h.Precio: 5 €.