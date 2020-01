Qué hacer el viernes en Mallorca

'Varietés' y Lorca

Si le gustó El amor sigue en el aire, la nueva comedia musical de Félix Sabroso también será de su agrado. El equipo que integran Bibiana Fernández, Alaska, Mario Vaquerizo, Manuel Bandera, Marisol Muriel y Cayetano Fernández se subirán de nuevo, este fin de semana, al Auditorium de Palma para representar en esta ocasión La última tourné.

En este espectáculo, Norberto Pinti (Manuel Bandera) es un director, autor y productor que regenta una pequeña compañía portátil de variedades que se gana la vida por los pueblos de España en giras lustrosas y populares. Tras veinte años de éxitos viviendo en el faranduleo nómada, descubren que los géneros que tocan empiezan a desfasarse. Comienzan los noventa y España despega económicamente y mira a Europa y al futuro. Cuando se les cae una gira de verano, Norberto decide que deben renovarse o morir, el espectáculo está cambiando, hay que hacer teatro comprometido, arte de verdad, se acabaron las varietés, las vedetes. Es tiempo de elevarse al arte.

"Yo nunca me he adaptado a las modas, siempre he hecho lo que me da la gana", confesaba hace unos días Alaska en una entrevista concedida a este diario. Olvido Gara, el alter ego de este icono del pop rock español, es uno de los grandes reclamos de la obra, en la que interpreta a Paca Castellón, la vedete cómica que no deja de contar chistes aunque haya perdido la gracia. Lo que más le atrae del espectáculo es, según sus propias palabras, la idea que subyace, "esos pobres personajes que son un poco lo contrario a lo que somos todos los que estamos en escena, unos personajes que se ven obligados a cambiar, porque dicen que lo que hacen ya no vale, que se han quedado anticuados. Y cambiarán hacia un Lorca, muy complicado. Uno no tiene que cambiar porque te digan que se lleva otra cosa", defiende.

La obra, escrita y dirigida por Sabroso, se estrenó el pasado 26 de octubre en Estepona (Málaga) y desde entonces ha viajado a Altea (Alicante), Valencia, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades. Sabroso, viudo de Dunia Ayuso, con la que rodó títulos como Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí, ha recordado que su troupe empezó ya hace cinco años con Fernández y Banderas en la obra El amor está en el aire, y a ellos se unieron Alaska y Vaquerizo para una segunda versión, El amor sigue en el aire. Después de estar "dos años largos" con ese último título pensaron que debían mantener su "química y felicidad" con un nuevo juguete y de ahí surgió La última tourné.

TEATRO

Fecha: viernes y sábado a las 21.00 horas; y domingo, a las 19.00.

Lugar: Auditorium de Palma.

Precio: 39 euros.

Las mejores versiones, en La Movida

Baño de versiones, bien interpretadas, con Amucla, un grupo que nació hace tres años como club de música de profesores y padres del colegio inglés The Academy, en Marratxí (de ahí su nombre, Academy MUsic Club). Lo suyo son las canciones de Ray Charles, Amy Winehouse y otros grandes de la música, combinadas con temas propios, trabajados y ejecutados con maestría. La variedad de estilos es la bandera de esta banda integrada por cinco músicos que promete una gran noche en el templo de La Movida.



MÚSICA

Fecha: viernes, a las 22 horas.

Lugar: La Movida. Carrer Albo, s/n. Palma.

Precio: 5 euros anticipada; 7 en taquilla.

Mozart, en clave femenina

Sa Simfònica brinda un concierto dedicado a los personajes femeninos de las óperas de Wolfgang Amadeus Mozart (Dorabella, Elektra, Condesa de Almaviva, Donna Anna, Despina, Pamina, Konstanze, Susanna, Ilia, Donna Elvira, Fiordiligi y tantas otras), bajo el título de Heroínas de Mozart. La soprano Felicitas Fuchs interpretará piezas de óperas como La clemenza di Tito, Idomeneo, Le nozze di Figaro, Don Giovanni y Così fan tutte. La Orquesta estará dirigida por el maestro Pablo Mielgo en este concierto para todos los públicos.



ÓPERA

Fecha: hoy a las 20 horas.

Lugar: Teatre Principal de Palma.

Precio: de 2 a 12 euros.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

'Què noms, Andreu Vidal?'

Dorado Suite + El gran amant

Retrockspectiva

Documental desobre el fascinante y maldito poeta DOCUMENTALLugar: Preestreno en Sala d'actes del Arxiu del regneHora: 19:30 h. Emisión en IB3 20 de enero.Presentación del primer registro de una banda con integrantes de talento y experiencia tan contrastados que solo puede producir entre ganazas y emoción. Además, telonea el añorado y felizmente retornado talento deMÚSICALugar: Novo Café LisboaHorario: 21:30 h.Precio: 6 € con EP.Vuelven las conferencias más concierto con popes locales.CHARLA + CONCIERTOLugar: Teatre Mar i TerraHora: 20 h.Precio: Invitaciones en taquilla desde las 19 h.