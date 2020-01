QUÉ HACER EL VIERNES EN MALLORCA

El gaitero más universal

Carlos Núñez, el gaitero más universal, regresa a Mallorca para brindar un concierto de gaitas, flautas y órgano, el que tocará Miquel Bennàssar en la iglesia de Sant Antoni Abad de sa Pobla. Una actuación que, además, servirá para conocer algunos detalles de su nuevo y esperado disco, Celtic Beethoven, que verá la luz este 2020. La visión de Carlos Núñez de las músicas celtas como amables e inclusivas pero también históricas, profundas y merecedoras de respeto, se pondrá de relieve con la interpretación de algunas de las composiciones celtas de Beethoven, a pocos meses de que se cumpla su 250 centenario. Núñez está considerado como un músico extraordinario, de los más serios y brillantes del mundo, pero también es un artista con mayúsculas: su carisma, su energía, su espíritu pionero lo han hecho muy popular, traspasando con creces los límites habituales de sus instrumentos. Abrazado por The Chieftains, a quienes considera sus maestros, ha tocado para ilustres, desde el Papa a Dylan.

MÚSICA

Fecha: hoy, a las 22 horas.

Lugar: Església de Sant Antoni Abad, en sa Pobla.

Entradas: agotadas.

Cita con Carlos Cano

Noche de copla, la de este viernes, en el Teatre Municipal Xesc Forteza. A través de un concierto que tendrá como protagonistas al cantante madrileño residente en Bunyola Gonzalo Benavides y al pianista bilbaíno Josi González. Una pareja que interpretará los grandes temas del desaparecido y añorado Carlos Cano así como de otros grandes del lenguaje de la copla y de otros géneros, como Serrat o Paco Ibáñez.

"Desde que no está Carlos Cano la copla está herida", afirmaba hace unas semanas Gonzalo en un paréntesis de uno de los ensayos de este concierto. "Su forma de componer era muy española, y su voz, muy varonil, muy de copla. Era un guasón serio, se reía con inteligencia", añadía. En el recital se podrán escuchar canciones inmortales, como María la portuguesa, precisamente el tema que encendió la chispa de este proyecto, La bien pagá o La falsa moneda.

Sobre su socio en esta aventura, el citado Josi González, Gonzalo confiesa: "Me da soporte, mi voz se siente arropada por su piano, y cuando eso se logra el resultado es hermoso", subraya. "Juntos alcanzamos tanto la sensibilidad como la fiereza", agrega el pianista.

Gonzalo se formó en los musicales, con José María Rodero intervino en Godspell e Historia de un caballo; probó la televisión, en series como Verano azul, y también el cine, con Pedro Olea (La Corea); representó a España en el Festival de la OTI, con ¿Quién piensa en ti?; y descubrió a Ella Baila Sola, entre otros grupos.



CONCIERTO

Fecha: viernes 10 de enero, a las 20 horas.

Lugar: Teatre Municipal Xesc Forteza. Palma. Pl. de Miquel Maura, s/n.

Precio: 10 euros anticipada; 12 en taquilla.

La felicidad, en el Teatre del Mar

Ella quiere hacer el amor pero él ahora no puede; otro él quiere que le escuchen y otra ella quiere ser madre. Ella quiere viajar y él también. Ambos llevan tres años sin estar solos. Tienen una hija. Otro él no quiere ser padre. Ellos y ellas viajarán a Lisboa. Felicidad, la obra que se instala en el Teatre del Mar, es una fábula realista sobre la felicidad, pero también sobre el amor, la maternidad, el paro y las relaciones humanes. Una obra que fue finalista en los premios Max en la categoría de autoría revelación y que llega a Palma tras ser distinguida en la Feria de Teatro de Castilla y León.

TEATRO

Fecha: viernes y sábado, a las 20.30 horas; y domingo a las 19 horas.

Lugar: Teatre del Mar.

Precio: 18 euros.

Tributo a Queen

El Trui Teatre se rendirá hoy a clásicos del pop rock como We Are the Champions, I Want to Break Free, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody o Another One Bits The Dust. El grupo Break Free ha conseguido con este show que llega a Palma lograr capturar tanto el sonido original como el personalísimo estilo y puesta en escena que catapultaron a Queen a la fama internacional. Una oportunidad única para experimentar toda la fuerza, la emoción y la genialidad musical de Queen en su mejor momento.



MÚSICA

Fecha: hoy a las 21.00 horas.

Lugar: Trui Teatre.

Precio: desde 37 euros.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Polseguera: 'Vida grisa'

Ceremoney: 'The Reaction'

Amoniako

VI Torneig de dramatúrgia

Presentación de un doloroso manual musical, especular para quien haya vivido la pérdida. Telonea otro artista batiente, este en electrónica.MÚSICALugar: Novo Café LisboaHora: 21:30 h.Precio: 8 €.Tras la reactivación, la reacción: nuevos mastilazos de pop, bien feliz, bien malhostiado.MÚSICALugar: Matadero Club (S'Escorxador)Horario: 21-2 h.Precio: 6 € / 10 € con vinilo.Lo sabe todo y por eso elige lo que quiere pinchar: si es rockabilly coreano, lo tiene; si es tecno ucraniano, lo tiene. Dejadle elegir: este tres enciclopedias no falla nunca.MÚSICALugar: Bar MojitoHorario: 22-3 h.Semifinales para evidenciar de nuevo el talento de la escena teatral local , tanto en autoría como interpretación.TEATROLugar: Teatre Mar i TerraHora: Viernes y sábado a las 20 h.Precio: 5 € / 12 € dos semifinales + final día 18.