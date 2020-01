Qué hacer el viernes en Mallorca

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Lorca vive en Espert

La incombustible, celebrada y brillante actriz Núria Espert, galardonada en el año 2016 el Premio Princesa de Asturias de las Artes, ocupará el escenario del Teatre Principal de Palma hoy y mañana para hablar de, y por, Federico García Lorca. Es una gran dama de la escena, y también una enamorada del poeta granadino. Romancero gitano es el montaje con el que lanzará al público del Principal las palabras de Lorca. Otro enamorado de la obra del poeta es Lluís Pasqual, el director de este montaje. Lo demuestran los diferentes trabajos que tanto Espert como Pasqual han desarrollado a partir de las creaciones del andaluz. No es Romancero gitano la primera parada de este viaje a través de los versos de Lorca, pues ya estuvieron juntos en Haciendo Lorca (1996), La oscura raíz (1997) y La casa de Bernarda Alba (2009). Una pasión compartida con la que ambos han cosechado un sinfín de alabanzas. Espert no solo dirá los versos del poeta, sino también descubrirá al público al público los comentarios que él mismo hacía sobre sus obras cuando las compartía con amigos. Sesenta minutos en el escenario durante los que el amor, el misterio, el racismo, la violencia, el sexo y el sexismo, entre otros temas que suscita el libro del granadino, inundarán de fuerza y poesía el espacio, iluminado por la verdad de una actriz que se ha entregado al teatro durante toda su vida. Palabra de Lorca, palabra de Espert.

TEATRO

Fecha: Viernes 3 y sábado 4 de enero a las 20:00 h.

Lugar: Teatre Principal de Palma.

Precio: Desde 8 hasta 35 euros.

Adiós temporal a Madò Pereta



El año 2020 arranca con Madò Pereta en el Auditorium de Palma lista para celebrar sus 18 años de existencia como personaje y el estreno de su nuevo espectáculo, con varios números musicales y trucos de magia. Será en el espacio del Passeig Marítim donde podrá verse la revista musical Ja hi tornam a ser!, espectáculo teatral estará hasta el día 6 de enero en la Sala Mozart del espacio palmesano. Será, posiblemente, la última oportunidad de ver el alter ego del actor Joan Carles Bestard, que anunció una retirada momentánea de los escenarios para dejar más espacio a su "sobrino" y porque "hacer una producción solo es duro y cansado y la política cultural de los últimos años no ayuda", según lamentó Bestard a este periódico hace unas semanas. A Madò Pereta, el personaje más emblemático del intérprete, le toca celebrar su fiesta de cumpleaños sobre el escenario. En Ja hi tornam a ser! la hipocresía, el querer aparentar, la escena política o la jerarquía eclesiástica serán los objetivos contra los que Madò Pereta disparará sus balas.

Teatro

Fecha: 2, 3, 4 y 6 de enero (19:30 horas).

Lugar: Auditorium de Palma.

Precio: 27 euros.

En honor a las rojas del Molinar

El Grup Blanquerna y Es Molinar en Moviment organizan el tradicional homenaje a Aurora Picornell y las rojas del Molinar, todas militantes del Partido Comunista, que fueron fusiladas el 5 de enero de 1937. Este año se cumplen 83 de este asesinato por parte de los franquistas. La ex concejala de Palma Aurora Jhardi presentará el homenaje, en el que intervendrán Conxa Calafat (Moviment Feminista de Mallorca) y la activista ecologista Margalida Ramis. Alícia Olivares, Maribel Servera y Cati Eva Canyelles pondrán la glosa a este acto, que contará con la música de Feliu Ventura.

Acto

Fecha: viernes, 3 de enero.

Lugar: Teatre del Mar.

Precio: 5 euros.

Vuelven a escena las payesas más irónicas

El gran éxito escénico de la compañía Diabéticas Aceleradas, Ses Matanceres, cumple 20 años. Siendo esta celebración el momento perfecto para renovar la mítica comedia, llega una nueva historia protagonizada por las payesas más irónicas, estrafalarias y valientes: Ses Matanceres 5.com, una pieza, interpretada por Pep Noguera y Malú Morro que cuenta con la colaboración especial de Miquel Montoro (conocido como es

nin de ses taronges) y de Miquel Casta (aunque solo a nivel virtual).

Teatro

Fecha: viernes 3 de enero, a las 21 horas.

Lugar: Trui Teatre.

Precio: entre 22 y 24 euros.

Branca Santa

Escorpio

Jäglermaister & Conejomanso

Damià Huguet: Les fites netes

Mans enlaire: visites teatralitzades al Palau Reial

El gran Cassanyes i Marie

Likkle Bassement#1

Dream team de 14 integrantes que eleva a la máxima potencia de jazz a punk.MÚSICALugar: Can Lliro (Manacor)Hora: 21 h.Precio: 15 €.Presentación del single Lágrimas azul metálico de esta prometedora banda de afterpunk y synthpop deudora de los más interesante de La Movida.MÚSICALugar: Novo Café LisboaHora: 22 h.Precio: 8 €.Cuota de ombliguismo (I) de este que escribe, cuyo placer y honor radica en compartir cabina con una monstrua de la electrónica más sexual que el Satisfyer, del hip hop vieja escuela y renuevo, y del africanismo de pasado mañana.MÚSICALugar: Bar MojitoHorario: 22-3 h.Preciosa reedición de los relatos por parte de Adia con fotos del archivo del autor.LITERATURALugar: Ca n'OleoHora: 19 h.Recorrido por el espacio regio de la mano de la compañía teatralVISITA GUIADAHorario: 17:30 / 18:30 / 19:30 h., ENTRADAS AGOTADASUn mago y un teatro precioso suenan a propuesta de ocio navideña perfecta, máxime si anuncian cosas que vuelan, explotan, rebotan, aparecen y desaparecen tan cerca como delante de tus propios ojos.ILUSIONISMOLugar: Teatre SansHora: 20:30 h.Precio: 12 €.La infalible promotoraestrena fiestote con dub y reggae como caldo de cocción.MÚSICALugar: MaracaHorario: 23-5 h.Precio: 3 €.