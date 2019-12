QUÉ HACER EL DOMINGO EN MALLORCA

Uno de los mayores fenómenos musicales del momento

Que tiemble el Auditorium. Uno de los mayores fenómenos musicales de España y América Latina, los hermanos canarios Adexe y Nau, de 17 y 14 años respectivamente, sacudirá este domingo el Passeig Marítim. Este dúo, que maneja con libertad y desparpajo un estilo latino desenfadado, "para toda la familia", subrayan ellos, ha entrado como un cohete en la escena nacional e internacional, con unos números de altura: en apenas tres años y medio han logrado seis millones de suscriptores en YouTube y los dos mil millones de visualizaciones. Entre sus canciones más coreadas, una sobresale, Andas en mi cabeza, un tema original de Chino&Nacho feat Daddy Yankee que suma más de 258 millones de visualizaciones.

"Subimos primero un cover de 'Si tú no estás' de Nicky Jam y De la Guetto sin intención de hacer más, pero tuvo tan buena acogida que seguimos haciendo otros". Un buen principio, aun mejor cuando les llamaron para poner voz a las bandas sonoras de las películas 'Juntos en Jumanji', 'Emoji' y 'Peter Rabbit'. En febrero de 2017 firmaron su primer contacto discográfico en Miami con Sony US Latin. El acuerdo tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación tanto españoles como americanos, siendo la revista Billboard la primera en hacerse eco del fichaje discográfico. Y en abril realizaron su primera gira promocional por EE UU recorriendo los principales medios de comunicación de Miami, New York, Los Ángeles, Orlando y Puerto Rico. El 5 de mayo publicaron su primer disco, Tú y yo, con el que llegaron hasta lo más alto de las listas de ventas españolas, hasta el número uno. Y luego hicieron lo mismo en las mexicanas y colombianas. Lo dicho, un cohete. En América han tocado el cielo. Allí son más grandes que en España. Su estreno se produjo en el Metropolitan de la capital azteca. Colgaron el 'no quedan entradas', un cartel que en México no han dejado de colocar.

Adexe&Nau (Adexe y Nauzet Gutiérrez Hernández, en la vida real) provocan largas colas de fans por allí donde pasan, ya sea para actuar o para firmar discos. En Palma seguro que se repite la imagen. Al Auditorium llegarán procedentes de Sevilla. Acabarán el año con actuaciones en Granada y Málaga.

MÚSICA

Fecha: domingo 22 de diciembre. A las 19.30 horas.

Lugar: Auditorium de Palma. Passeig Marítim

Precio: anfiteatro, 35; platea 48 y 52.