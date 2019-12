QUÉ HACER EL SÁBADO EN MALLORCA

Viva Suecia y viva la noche

Mallorca Live Night, la serie de conciertos diseñada para ir calentando el festival de verano Mallorca Live, brinda este sábado la puesta en escena de una banda que en muy poco tiempo se ha posicionado en lo más alto de la escena musical: Viva Suecia. El grupo murciano interpretará en Es Gremi las canciones de su nuevo trabajo, El milagro. El pasado mes de junio el grupo publicó Lo que te mereces, el primer single de adelanto del nuevo disco, que vio la luz en octubre en su sello Subterfuge Records.

Como dicen ellos mismos "El milagro es a veces una broma recurrente y otras una sensación constante de gratitud, porque somos cuatro tipos completamente corrientes, provincianos (y a mucha honra), que llevan una vida excepcional y rodeados de gente increíble. Nunca pensamos que esto nos podría pasar, algunos ni nos atrevimos a soñarlo". La sensación que dicen que han tenido desde el principio con El milagro es "estar haciendo algo luminoso y que podría marcarnos para siempre", confiesa este grupo con seguidores en la isla, como han demostrado en otras ocasiones (MelonFest).

MÚSICA

Fecha: sábado a las 21.00 horas.

Lugar: Es Gremi. Polígono Son Castelló.

Precio: anticipada 22 euros; en taquilla 26 euros.

Un órgano para Leonardo Da Vinci

Els Matins de l'orgue, el ciclo que se desarrolla en la iglesia de Alaró, tendrá como protagonista absoluto este sábado a Leonardo Da Vinci (1452-1519). Por un lado, Miquel Bennàssar interpretará al órgano músicas de los siglos XV y XVI, época en la que vivió el artista florentino. Además, la Societat Balear de Matemàtiques construirá una cúpula geodésica a partir de los dibujos del genio. Esta conjunción de música y matemáticas conmemora el quinto centenario de la muerte de Da Vinci. Bennàssar ha elegido intérpretes como Hans Kotter, Guilio Segni da Mòdena o Francisco de la Torre para la parte musical.

MÚSICA

Fecha: este sábado, a las 11.30 horas.

Lugar: església d'Alaró.

Entrada: gratuita.

La reina de las nieves

En esta famosa adaptación de uno de los cuentos de Hans Christian Andersen se nos cuentan las aventuras de una preciosa princesa que sale en busca de su hermana, ya convertida en reina, quien se ha alejado para vivir en majestuosa soledad en un palacio de hielo, situado allende las montañas del Norte. La Reina, que tiene poderes mágicos para crear nieve y congelar los ambientes, no se resigna a aceptarse a sí misma, avergonzada de tales poderes y de los efectos negativos que va creando con ellos en su paso por la vida. Pero la joven princesa es optimista y valiente, y está decidida a traer a su hermana al mundo normal.

MUSICAL

Fecha: sábado, a las 17.30 horas.

Lugar: Auditorium de Palma.

Precio: 20 euros.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

'Jauría'

Innside Vinyl & CD Market

Un vi de Mallorca per Nadal

'La llamada'

Guatequetón: Forró do pulpo + DJ Camembert

Maraca Club

13 aniversario Atomic

Las primas de Bárbara

Un asunto de máxima y lacerante actualidad, el juicio a 'La Manada', visto por un portentoso observador de la cotidianidad como Jordi Casanovas.TEATROLugar: Teatre PrincipalHora: 20 h.Precio: 8 a 25 €.Cuidada oferta de de tapas y amplia selección de cervezas para acompañar una jornada dedicada a la pleitesía al vinilo mediante una miniferia del equipo de la Fira del Disc con DJs.MÚSICA Y MERCADILLOLugar: Hotel Innside Palma BosqueHorario: 12-20 h.25 cellers de la isla ofrecen sus vinos para llegar hasta más de 200 refererencias, en una elegía báquica mediante la bebida que mejor calorcito genera.GASTRONOMÍALugar: Sa FeixinaHorario: 11-21 h.Un éxito teatral de crítica y público que generó una insufrible adaptación al cine, ahora en el previsible modo franquicia para exprimir rendimiento.TEATROLugar: Trui TeatreHora: 18 y 21:30 h.Precio: 25 a 35 €.Nueva edición esta vez ampliada de un sarao que dinamiza la ciudad y las cinturas merced a los temazos de hip hop hasta soul y funk del Príncipe de la Música, acompañado en esta ocasión por savia brasileña.MÚSICALugar: Hotel BrickHorario: 18-23 h.Completo menú de dub, postpunk, reggae, temazos y lo que se tercie mientras suene soberano.MÚSICALugar: MaracaHorario: 21-5 h.Precio: 5 €.El templo del rock de camiseta negra celebra trece años de su sólida personalidad con nuevas camisetas, bolsas, pegatinas, mucho r'n'r y siempre cerveza.ANIVERSARIO Y MÚSICALugar: Atomic GardenHorario: 20-3 h.

Pulpo Cinema Concert: Miquel Serra

6è Catxarros Fest

Galeria Fran Rreus: 'Panorama'

ArtGallery Pulpo

Mercadillos navideños: tradicionales o apolillados, remodernos o apijados, con o sin swing

Rent me bitch es el resultado de la tercera residencia artística de este año en uno de los espacios teatrales y de creación de mayor solera y fiabilidad.TEATROLugar: Teatre del MarHora: 20 h.Precio: 6 €.Arranque de un ciclo que juntará cine con música en vivo, y que se estrena con la alabada figura de Serra.DOCUMENTAL Y MÚSICALugar: Espai PulpoHora: 19 h.Precio: 6 € c.c.Nueva edición de una convocatoria envidiablemente clásica en la part forana con su oda al guitarrazo furibundo.MÚSICALugar: S'Altrebar (Portocolom)Horario: 18:30-5:30 h., con servicio de cena.Presentación de los once artistas seleccionados en la tercera convocatoria abierta de la galería con enfoque personalmente contemporáneo.ARTELugar: Galeria Fran ReusHora: 20 h., hasta el 12 de marzo.Primera colectiva en un nuevo espacio expositivo que esperemos no sufra la intransigencia de algún vecino que cayó sobre sus hiperrespetuososos conciertos.ARTELugar: Espai PulpoHora: 19 h.

Mercadillos tradicionales: Fàbrica Ramis (Inca), Christmas Market (Alaró), mercadets de Nadal de Santa Eugènia y Alcúdia, y Christmas Market (Portals).

Mercadillos de diseño y artesanía locales: Universo Nucli, Get-Together Open Studio 79, Merci Mallorca Hotel M House, Puig de Sant Pere, Rata Market y Rudolf Can Flow (Sineu).