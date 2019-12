Qué hacer el sábado en Mallorca

Gabi Rodas y Víctor M. Conejo seleccionan los eventos de cultura y ocio más destacados

Ternura, pasión y humor con sabor cubano

Dos figuras de la música, Martirio y Chano Domínguez, un binomio que dejó perlas sonoras hace ya dos décadas, en aquel recordado disco Coplas de Madrugá que luego tendría continuidad, con una vuelta de tuerca llamada Acoplados, se han vuelto a asociar, en esta ocasión para recordar al gran músico cubano Ignacio Villa 'Bola de Nieve'.

Icono en los países de habla hispana, 'Bola de Nieve' fue un talentoso pianista y extraordinario intérprete que cantaba a los asuntos del amor y del humor. Ternura, pasión, desencantos amorosos pero también mucho humor es lo que prometen Martirio y Chano Domínguez para un concierto, el del Auditorium, que supondrá la guinda al Jazz Voyeur Festival.

"Yo soy un hombre triste que siempre canta alegre". Lo decía el pianista y compositor 'Bola de Nieve', mito del siglo XX, y nos lo recuerdan, con la sabiduría que los caracteriza, Martirio y Chano Domínguez, un dúo que 20 años atrás nos sedujo con una serie de magníficas coplas con arreglos de jazz y que ahora, después de un periodo de 15 años sin grabar material nuevo, vuelven a exprimir su química tan especial. La dama de Huelva y el pianista gaditano invocan a uno de los músicos más geniales que jamás ha dado la isla de Cuba, con unas interpretaciones tiernas, descarnadas y apasionadas que hacen plena justicia al sensacional –y también vanguardista– intérprete de boleros.

Drume Negrita, Vete de Mí, Si me pudieras querer, Ay, amor, La vida en rosa, Tú no sospechas, Se equivocó la paloma, Ya no me quieres, Alma mía o El manisero son algunos de los quince temas que incluye el disco publicado por Martirio&Domínguez, y editado por Universal Music, con producción del antropólogo, músico y productor Raúl Rodríguez.

Son nuevas versiones de los temas "tocados" en esta ocasión por la cadencia de la copla, el jazz, el bolero filin y el flamenco, combinando las canciones más nostálgicas con las más amorosas y las más populares con las más divertidas.

Un homenaje en el que el amor y la nostalgia se entrelazan con el humor y la teatralidad, y donde Andalucía y Cuba, una vez más, se reencuentran con resultados espectaculares. 'Bola de Nieve', Chano y Martirio, triunvirato insuperable para un Jazz Voyeur que arrancó el pasado mes de octubre con Ute Lemper y que a lo largo de las últimas semanas nos ha traído a Kyle Eastwood, The Yellow Jackets, The Wooten Brothers Band y, recientemente, a Javier Ruibal junto a Luar Na Lubre.

CONCIERTO

Fecha: sábado, a las 21.00 horas.

Lugar: Auditorium de Palma.

Precio: entre 25 y 40 euros.



Una buena dosis de garage rock

Para celebrar el 30 aniversario del lanzamiento de su clásico álbum de debut At First Sight Violets are Blue, una de las bandas más populares de los años 80 de garage rock & powerpop, los australianos The Stems, ha regresado en los últimos años a los escenarios. La banda está ahora inmersa en una gira de siete conciertos que les está llevando por España. A los miembros originales Dom Mariani, Julian Matthews y Dave Shaw se les unirá Davey Lane, guitarrista de You Am I, una de las bandas de rock más exitosas de Australia en las últimas dos décadas. Debutando en marzo de 1984 tocando junto a The Triffids y The Saints, The Stem lanzaron una serie de discos en el prestigioso sello Citadel Records de Sydney a mediados de los 80. Cada uno de estos alcanzó el número 1 en las listas alternativas. La banda personificó el indie rock australiano de los 80, convirtiéndose en uno de los pocos grupos que rompió las listas de éxitos locales con una serie de singles de garage.

MÚSICA

Fecha: sábado a las 21.00 horas.

Lugar: Casa Planas. Av. Sant Ferran.

Precio: anticipada 13 euros en Mais Vinilo; 15 en www.entradium.com. En taquilla 18.

Al otro lado de la cama

En el Auditorium se representa Al otro lado de la cama, a cargo de la compañía Max Teatre Musical. Un musical que podrá escuchar y ver también el domingo.



MUSICAL

Fecha: Al otro lado de la cama, este sábado, a las 20 horas. En el Auditorium de Palma. También el domingo, a la misma hora. 20 euros.

Racismo y xenofobia

A.k.a. es un relato fresco y dinámico que, con el racismo y la xenofobia como telón de fondo, aborda la identidad y la fragilidad del individuo frente a una sociedad hostil. La compañía que lo representa, Flyhard, presenta esta obra este fin de semana en el Teatre del Mar, con un único intérprete en escena, Albert Salazar. Dirigido por Montse Rodríguez y con dramaturgia de Daniel J. Meyer, el montaje ha logrado un equilibrio perfecto entre la palabra, la música, el silencio y el movimiento. Una profunda reflexión sobre los prejuicios huyendo de los tópicos.



TEATRO

Fecha: sábado, a las 20.30 horas; y domingo a las 19.00.

Lugar: Teatre del Mar. Es Molinar.

Precio: general, 18 euros.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Alternatilla Jazz

Circo Alegría de Navidad

Mercadet nadalenc de Llucmajor

III aniversario Danzû

Cafeta Marika

5º aniversario La Familia

Passejades gastronòmiques

31 aniversari de Sa Pujada

El ciclo del año en altura de jazz y cultural.JAZZLugar: Auditori de PorreresHora: 20:30 h.Precio: 15 €Navidad y circo es un binomio que atrae a cualquier edad, siendo ya clásica la visita de esta compañía fundada en 2009.CIRCOLugar: Son FusteretHorarios y precios: hasta el domingo 29, varias funciones, desde 9 €, ver circoalegria.es De los pocos mercadillos navideños que supera tópicos anquilosados y procura chicha multidisciplinar.MERCADILLO NAVIDEÑOLugar: claustro de Sant BonaventuraHorario: 11-20 h.Cumpleaños de promotora de electrónica ya fiable pese a su juventud.ELECTRÓNICALugar: Es GremiHorario: 23-6 h.Precio: anticip. 26 a 500 €Textual y meridianamente, maricas que inician el camino de la colectivización para trabajar en la disidencia sexual y de género más en el transfeminismo, sea leyendo y reflexionando o bailando.ENCUENTRO MARICALugar: Casal Voltor NegreHorario: 13.30-23 h.Cumpleaños con conciertos y exposición multitudinaria de una tienda de ropa y accesorios y, como su nombre indica, más un colectivo fraternal alrededor del rock y la cultura de la motocicleta clásicamente carismática.ANIVERSARIO TIENDA ROCKERALugar: la FamiliaHorario: a partir de las 18 h.Iniciativa cultural y de paladar destinada a visitar y catar nuestra tradición.RUTALugar: info e inscripciones en passejadesgastronomiques.com Hora: 10:30 h.Precio: 15 €No son tantos los bares que pueden iniciar su leyenda con un comentario del tipo " i mira que n'hi vaig passar d'hores a dins Sa Pujada".ANIVERSARIO DE BAR Y MÚSICALugar: Sa Pujada (Campanet)Horario: 18-3 h.