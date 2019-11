Qué hacer el sábado en Mallorca

Sara Baras, en el 50 aniversario del Auditorium de Palma

El riesgo, la innovación y el talento se dan cita este fin de semana en el Auditorium, espacio que continúa con las celebraciones de su 50 aniversario y que recibe a una de las grandes de la danza: Sara Baras (San Fernando, Cádiz, 1971).

Esta figura del flamenco, que suma tres décadas de carrera como bailaora y coreógrafa, con giras por medio mundo, suma una quincena de espectáculos con su compañía, fundada en el año 1998 y poseedora de una identidad propia, marcada por el cuidado que vuelca en cada uno de sus trabajos, tanto en la coreografía y la música como en la iluminación, el vestuario o el guion.

"Siempre hay que subir un escaloncito más, crecer, poder arriesgar, aprender y mostrar", señaló al inicio de esta semana a este diario en una entrevista concedida con motivo de su visita a Palma.

En el Auditorium ofrecerá un recorrido por su trayectoria tocando diferentes palos del flamenco y otorgándole un colorido diferente para celebrar el "cariño" que le tiene a este espacio palmesano, donde ha bailado en numerosas ocasiones.

Así, se podrán ver extractos de montajes como Voces y de Sombras, espectáculo, este último, que recorre y habla mediante el hilo argumental de la farruca –un palo del flamenco que la ha acompañado toda la vida–, "de las sombras que nos enseñan, de las sombras que nos marcan, de nuestros maestros, de los momentos que hemos vivido durante estos 20 años", desde la fundación de su compañía.

Los números que se bailarán serán tipo concierto, mezclados unos con otros en un espectáculo dinámico, sin hilo argumental, interpretando romances, bulerías, serranas, alegrías, martinetes y, quizá, un vals de Leonard Cohen con letra de Lorca.

Confiesa Baras que su compañía "está en el mejor momento" y reconoce que "la madurez hace pisar de otra manera, más pegado a la tierra".

La evolución de su trayectoria ha sido "muy grande" pero Baras no se duerme en los laureles y continúa aprendiendo: "A mí me gusta la valentía con la que empezó todo, pero también creo que empezamos con mucha más ignorancia".

"La satisfacción es bestial porque es un no parar de entregar tu alma, pero vas viendo que vas creciendo, que vas aprendiendo y que vas abriendo mucho los ojos e intentando siempre arriesgar un poquito para poder crecer", afirma Baras.

DANZA

Fecha: sábado a las 21.00 horas.

Lugar: Auditorium de Palma. Passeig Marítim.

Precio: desde 45 euros.





El colofón del FesJaJá

Santi Rodríguez y Pantomima Full han aterrizado en la isla para descojone de sus fans y mayor gloria del Festival FesJaJá. El primero nos dio un pequeño susto cuando su corazón le recordó que esta vida hay que vivirla y sobre todo reírla. Él, lejos de amedrentarse, ha convertido su experiencia en una obra de teatro cómica que es toda una lección de vida y risa. Pantomima Full, por su parte, vuelven al FesJajá un año después pero con un show completamente nuevo. Nuevos sketches, nuevas ideas y seguro que la misma genialidad. No hay mejor manera para clausurar esta cita con el humor.

HUMOR

Fecha: Santi Rodríguez, ayer viernes; y Pantomina Full, hoy sábado. Trui Teatre, a las 21 horas.



Un texto multi-premiado

Afirma el director Sergi Belbel que Clàudia Cedó, la autora de Una gossa en un descampat, ha logrado un Hamlet del siglo XXI, en femenino, una obra que invita al debate filosófico, humano y teatral. Distinguida con el premio de Mejor Texto de la Crítica 2018, Mejor Espectáculo y Mejor Actriz principal, que compartieron Maria Rodríguez y Vicky Luengo, el montaje hará triplete este fin de semana en Mallorca, con representaciones en Palma y Manacor.

Una gossa en un descampat explica la historia de superación de una pareja que, como tantas otras, tendrá que enfrentarse al hecho de parir una criatura muerta. Aprender algo de todo esto. Hacer frente al monstruo de los propios miedos. Descubrir que tienes unos recursos escondidos en un rincón de tu sótano que salen cuando los invocas. Se trata de un texto autobiográfico de Clàudia Cedó que interpretarán Pep Ambròs, Anna Barrachina, Queralt Casasayas, Míriam Monlleó, Xavi Ricart y Maria Rodríguez.

TEATRO

Fecha: sábado y domingo en el Auditori de Manacor a las 19.30 y 18.30 horas, respectivamente.

Único concierto en España de The Len Price 3

Aunando influencias de los Who, Kinks, The Jam, Prisoners y resto del revival garagero que alrededor de la escena del Medway se generó en los 80, The Len Price 3 lleva desde 2007 sacando discos y dando espectaculares conciertos. Los tres se bastan y sobran para desplegar en directo grandes y enérgicas canciones, y aterrizan en Casa Planas para garantizar un tremendo concierto. Se trata además de la única actuación que ofrecerán en España Glenn Page, Steven Huggins y Neil Fromow.

MÚSICA

Fecha: sábado. A las 21 horas Rudy DJ's y a las 21.45, The Len Price 3.

Lugar: Casa Planas. Palma.

Precio: 12 euros anticipada en Mais Vinilo; 13 en web Entradium; y en taquilla, 15 euros.



El Pianino, Chopin, Schubert y Fauré

El festival Pianino se detiene este sábado en las pianistas Susana Gómez y Cristina Allès, quienes ejecutarán, en un piano de cola Pleyel de 1851, obras de Chopin, Schubert y Fauré.

Susana Gómez es una reconocida pianista, polifacética, que sabe conectar íntimamente con el público gracias a una gran madurez interpretativa que acompaña de una depurada técnica mientras que Cristina Allès puede presumir de una carrera salpicada por numerosos premios.

MÚSICA

Fecha: sábado, a las 18 horas.

Lugar: Celda de Chopin y Sand de la Cartoixa de Valldemossa.

Precio: 15 euros. Se pueden reservar llamando al 971728312 ó 616906574 o bien escribiendo un correo a info@pianino.es.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Alternatilla Jazz Band v1

Pilu Velver

Primera encarnación de una banda nacida al abrigo del bendito ciclo formada por dos portugueses y dos malorquines.JAZZLugar: Espai36 (Sant Llorenç des Cardassar)Horario: 20:30 h.Precio: 15 €.El ciclotrae a esta madrileña ganadora en los cértamenes de cantautores de Elche 2016 y Burgos 2018.MÚSICALugar: Ateneu Lo Tort (Manacor) con El grupo de modaHorario: 12 h.Precio: taquilla inversa

Lugar: Attic (Binissalem) con Toñi Requena

Horario: 20 h.

Precio: taquilla inversa.



Bananas en su tinta

II Aniversari Cas Retratista

2º aniversario Vai Toma

Inauguración taller Antònia Camia

Mercadet Tira'm els trastos

As Marias: Episodi III

Diez tatuadores, taller de HandPoke y DJs en una primera edición que junta tatuaje, arte y música.MÚSICA Y TATUAJESLugar: LaRumbaHorario: 12-22 h.Precio: 5 € c.c.Cumpleaños de un espacio cultural de fiabilidad creciente.MÚSICA Y FOTOGRAFÍALugar: Cas Retratista (Montuïri)Horario: 20-23:30 h.Segundo año de vida de las fiestas de referencia en ritmos brasileños contemporáneos y ambientazo sanamente entusiástico.MÚSICALugar: Boomerang Music ClubHorario: 0:30-6 h.Precio: cerveza 4 € / copa 6 €.Apertura del nuevo local de un taller dedicado a ropa, complementos y espardenyes hecho todo a mano y en ediciones limitadas que provoca exclamar "¡aúpa el producto local!".INAUGRACIÓN TIENDALugar: De sa plaça 16 (Felanitx)Hora: 12 h.Siempre el último sábado de mes, los popes de la oferta hipervariada en ropa, complementos, diseño, artesanía y etcétera incluyen en esta ocasión el lujazo de un acústico de los adorablesMERCADILLO Y MÚSICALugar: Glorieta Pau CasalsHorario: 10-14:30 h.Con el subtítulo L'acne d'Atena i la miopia d'Hera, tercera entrega de una reflexión sobre cánones sociales y de belleza impuestos.TEATROLugar: Teatre PrincipalHora: 20 h.Precio: 15 €.