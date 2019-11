QUÉ HACER EL VIERNES EN MALLORCA

Sesenta aniversario

Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, leyendas vivas de la música pop, celebran este viernes en el Auditorium de Palma 60 años de carrera. Casi nada. "El día que no te aplaudan, que no disfruten con el artista y su obra, apaga y vámonos", dicen ellos mientras no dejan de resonar los vítores. Que se preparen en la Magna, que estará hasta la bandera, y que vibrará con imprescindibles de su repertorio, como Quince años tiene mi amor, Amor de verano, Esos ojitos negros, Como ayer, Lolita, Perdóname, Quisiera ser o Resistiré, una canción, esta última que les ha dado "muchas alegrías porque ha ayudado a muchas personas a salir adelante de problemas y mirar la vida con esperanza".

Todo empezó en 1959, cuando Emi-Odeón publicó un EP de cuatro canciones: Recordándote, Cowboy, Alone y Little Darling. Era el primer disco del Dúo Dinámico, y con ellos nacía en España el fenómeno fan. "Fuimos los primeros indies, cuando aun no existía esa palabra. Si indie es una reducción de independiente, lo fuimos en grado sumo. Cuando empezamos a grabar, en 1959, no existía prácticamente la música pop, y tuvimos que aprender y exigir a nuestra discográfica muchas cosas, como una gran orquesta, canciones propias o una fotografía en color para la portada", recordaba Ramón Arcusa en 2017 en una entrevista con este diario.

MÚSICA

Fecha: este viernes 22 de noviembre, a las 21.00 horas.

Lugar: Auditorium de Palma. Passeig Marítim.

Entradas: platea 60 y 50 euros; anfiteatro, 40 y 35.

Debate dialéctico sobre la libertad y la dignidad

Casa de muñecas, el clásico de Henrik Ibsen, está de vuelta gracias al dramaturgo estadounidense Luchas Hnath, quien en abril de 2017 estrenaba en Broadway una segunda parte de una obra en la que Nora, la protagonista, regresa a casa veinte años después de su partida. El texto de Hnat llega ahora a Palma y Manacor de la mano de Sílvia Munt, que aplaude el trabajo realizado por Hnath, que "te deja clavado en la silla explicando cuatro relatos diferentes, cuatro relatos que todavía son vigente hoy en día", los de la mujer liberada (Nora), el de aquella que aun no se ha podido liberar (Anne Marie, la nodriza), el del marido (Torvald) y el de la hija (Emmy).

La de Munt, que lleva veinte años sin trabajar como actriz, volcada en la dirección, es una puesta en escena depurada y atemporal. Los personajes están interpretados por cuatro actores tan grandes como elogiados: Emma Vilarasau se pone en la piel de Nora Helmer, una mujer empoderada, inconformista y luchadora, que veinte años después del famoso portazo con el que acaba la obra, vuelve a casa para reencontrarse con el marido y los hijos que abandonó. Completan el reparto Ramon Madaula, que interpreta al marido abandonado, Isabel Rocatti, en la piel de la niñera, y la mallorquina Júlia Truyol, que encarna a la hija que ha crecido sin su madre.

La libertad, la renuncia y la dignidad son los grandes protagonistas de este texto sin fisuras, que plantea un debate dialéctico entre cuatro personajes que reflexionan sobre la propia identidad y las relaciones de aprecio y responsabilidad entre hombre y mujer, progenitores y descendentes.

La obra transcurre en un espacio similar a un ring, en el que los protagonistas combatirán mientras se escuchan, porque nadie tiene razón y todos la tienen a la vez.

Según Sílvia Munt, "nuestra sociedad sigue sin aceptar que una mujer deje a sus hijos con su padre y se vaya", por lo que cree que la historia que escribió Ibsen en 1879 "es muy actual", porque "todos seguimos estando sometidos a patrones culturales".

"Es maravilloso que haya sido precisamente un hombre (Lucas Hnath) quien haya escrito esta obra que se pregunta por qué una mujer necesita libertad, y que lo haya hecho con tanta inteligencia y tanto conocimiento", ha señalado Munt, que considera que el texto "no habla de feminismo, sino de libertades".

TEATRO

Fecha: viernes, a las 20 horas, en el Teatre Principal de Palma (de 8 a 35 euros); sábado, a las 19.30 horas, en el Auditori de Manacor (24 euros), y domingo, a las 18.30, en el Auditori de Manacor (mismo precio).

¿Qué mueve el mundo?

El Teatre del Mar recibe este fin de semana a la compañía Zero en conducta, que pondrá en escena uno de sus montajes más aplaudidos, He Man Hé, premio al Mejor espectáculo en la Bienal Checa Spectaculo Interesse y Premis drac d'or Internacional a la Mejor interpretación.

Interpretado por Julieta Gascon, Jonathan Guisado, Elena Lalucat, Pino Steiner y Putxa, He Man Hé es un espectáculo poético y exquisito que combina la danza, el teatro físico y las marionetas para dar vida al cuerpo, las emociones y la imaginación de Nolan, el protagonista, que se pregunta qué es lo que mueve el mundo.

TEATRO

Fecha: hoy y mañana sábado a las 20.30 horas. El domingo, a las 19.00.

Lugar: Teatre del Mar. Es Molinar.

Precio: 18 euros.

La violencia como motor

Sergio Baos ha adaptado y dirige esta versión de Un tranvía llamado deseo, de Tennesse Williams, con un reparto en el que figuran Alexandra Palomo, Marga López, Rodo Gener y Joan Manel Vadell.

"Me interesa la violencia, es verdad. No soy un hombre violento, ni mucho menos y por eso mismo, tal vez, me interesa todavía más. La violencia como motor de nuestros deseos, o simplemente como desencadenante de nuestras frustraciones o también como herramienta en una relación de poder. La violencia como estética simplemente... No lo sé", puede leerse en la sinopsis de este espectáculo.

TEATRO

Fecha: viernes y sábado a las 20 horas; y domingo a las 19.00.

Lugar: Auditorium de Palma.

Precio: desde 25 euros.

En acústico y en defensa del amor

La Bien Querida se presenta en el Teatre Municipal Xesc Forteza en acústico, con la voz de Ana Fernández-Villaverde y la guitarra de David Rodríguez, quien estuvo en Palma por última vez en el concierto que Joan Miquel Oliver brindó con sus Friends en el Teatre Principal de Palma. Con el amor como protagonista, el dúo presentará un disco con una musicalidad muy "envolvente" y "cinematográfica" con la que buscan representar la relación entre los hechizos y el amor. De su cancionero destacan títulos como Música contemporánea, Te quiero, Hechizo protector o Dinamita.

MÚSICA

Fecha: hoy, a las 21.00 horas.

Lugar: Teatre Xesc Forteza. Palma.

Precio: entre 18 y 20 euros.

Programa doble en el Jazz Voyeur Club

Nueva cita con el Jazz Voyeur Festival, en esta ocasión en el Trui Teatre, y con un programa doble y más que atractivo: Javier Ruibal, Premio Nacional de Músicas Actuales, junto al grupo de música folk Luar na Lubre y su mezcla de flamenco, música sefardí, magrebí, jazz y rock.

Según declaró ayer a este diario Ruibal, su actuación estará centrada en Paraísos mejores, su último trabajo. "La música no tiene conciencia social, la conciencia es de cada uno", señala el músico gaditano.

"En mis canciones hay más una vocación hacia los encuentros amorosos que cualquier otra cosa pero entre líneas sí pueden tratar de asuntos y dolores ajenos", afirma. Ruibal dice huir "de púlpitos y escenarios mitineros" y aclara que la suya es una música "heterodoxa y planetaria que va al encuentro de la multiplicidad de caracteres e identidades".

Por su parte, el grupo gallego Luar na Lubre desplegará todo un cancionero marcado por la música celta a través de sus gaitas, violines, flautas y otros instrumentos.

MÚSICA

Fecha: hoy viernes a las 20.30 horas.

Lugar: Treui Teatre.

Precio: desde 38,50 euros.