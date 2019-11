Qué hacer el sábado en Mallorca

Debate dialéctico sobre la libertad y la dignidad

Casa de muñecas, el clásico de Henrik Ibsen, está de vuelta gracias al dramaturgo estadounidense Luchas Hnath, quien en abril de 2017 estrenaba en Broadway una segunda parte de una obra en la que Nora, la protagonista, regresa a casa veinte años después de su partida. El texto de Hnat llega ahora a Manacor de la mano de Sílvia Munt, que aplaude el trabajo realizado por Hnath, que "te deja clavado en la silla explicando cuatro relatos diferentes, cuatro relatos que todavía son vigente hoy en día", los de la mujer liberada (Nora), el de aquella que aun no se ha podido liberar (Anne Marie, la nodriza), el del marido (Torvald) y el de la hija (Emmy).

La de Munt, que lleva veinte años sin trabajar como actriz, volcada en la dirección, es una puesta en escena depurada y atemporal. Los personajes están interpretados por cuatro actores tan grandes como elogiados: Emma Vilarasau se pone en la piel de Nora Helmer, una mujer empoderada, inconformista y luchadora, que veinte años después del famoso portazo con el que acaba la obra, vuelve a casa para reencontrarse con el marido y los hijos que abandonó. Completan el reparto Ramon Madaula, que interpreta al marido abandonado, Isabel Rocatti, en la piel de la niñera, y la mallorquina Júlia Truyol, que encarna a la hija que ha crecido sin su madre.

La libertad, la renuncia y la dignidad son los grandes protagonistas de este texto sin fisuras, que plantea un debate dialéctico entre cuatro personajes que reflexionan sobre la propia identidad y las relaciones de aprecio y responsabilidad entre hombre y mujer, progenitores y descendentes.

La obra transcurre en un espacio similar a un ring, en el que los protagonistas combatirán mientras se escuchan, porque nadie tiene razón y todos la tienen a la vez.

Según Sílvia Munt, "nuestra sociedad sigue sin aceptar que una mujer deje a sus hijos con su padre y se vaya", por lo que cree que la historia que escribió Ibsen en 1879 "es muy actual", porque "todos seguimos estando sometidos a patrones culturales".

"Es maravilloso que haya sido precisamente un hombre (Lucas Hnath) quien haya escrito esta obra que se pregunta por qué una mujer necesita libertad, y que lo haya hecho con tanta inteligencia y tanto conocimiento", ha señalado Munt, que considera que el texto "no habla de feminismo, sino de libertades".

TEATRO

Fecha: sábado, a las 19.30 horas, en el Auditori de Manacor (24 euros), y domingo, a las 18.30, en el Auditori de Manacor (mismo precio).

Los misterios de la magia moderna

Jorge Blass, ilusionista que trata de reinventarse con cada espectáculo, representa este fin de semana en el Auditorium Invención. Un show en el que ofrece su visión de cómo es la magia en el siglo XXI, un arte milenario reinventado a lo largo de siglos hasta nuestros días. "En Invención no verás conejos, chisteras o juegos de cartas. Es mi última propuesta teatral donde exploraré los misterios de la magia moderna, un viaje interactivo en el que abriremos juntos una ventana al futuro, en el que descubriremos la magia que aún no ha sido inventada", señala Blass.



MAGIA

Fecha: sábado (20h) y domingo (18).

Lugar: Auditorium de Palma.

Precio: entre 25 y 35 euros.

¿Qué mueve el mundo?

El Teatre del Mar recibe este fin de semana a la compañía Zero en conducta, que pondrá en escena uno de sus montajes más aplaudidos, He Man Hé, premio al Mejor espectáculo en la Bienal Checa Spectaculo Interesse y Premis drac d'or Internacional a la Mejor interpretación.

Interpretado por Julieta Gascon, Jonathan Guisado, Elena Lalucat, Pino Steiner y Putxa, He Man Hé es un espectáculo poético y exquisito que combina la danza, el teatro físico y las marionetas para dar vida al cuerpo, las emociones y la imaginación de Nolan, el protagonista, que se pregunta qué es lo que mueve el mundo.

TEATRO

Fecha: sábado a las 20.30 horas. El domingo, a las 19.00.

Lugar: Teatre del Mar. Es Molinar.

Precio: 18 euros.

La violencia como motor

Sergio Baos ha adaptado y dirige esta versión de Un tranvía llamado deseo, de Tennesse Williams, con un reparto en el que figuran Alexandra Palomo, Marga López, Rodo Gener y Joan Manel Vadell.

"Me interesa la violencia, es verdad. No soy un hombre violento, ni mucho menos y por eso mismo, tal vez, me interesa todavía más. La violencia como motor de nuestros deseos, o simplemente como desencadenante de nuestras frustraciones o también como herramienta en una relación de poder. La violencia como estética simplemente... No lo sé", puede leerse en la sinopsis de este espectáculo.

TEATRO

Fecha:sábado a las 20 horas; y domingo a las 19.00.

Lugar: Auditorium de Palma.

Precio: desde 25 euros.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Festival del humor Fesjajá

Mallorca Fashion Week

1er aniversari Beer Lovers

Guatequetón

'Closques'

Fesblablá: Marta Flich y Edu Galán

Dr. Zhaska y la Banda Misterio: 'Amazing'

Guateque +25 con OBK

Festa en suport al poble de Rojava

Humor democrático y asequible.MONÓLOGOLugar: Cine RívoliHorario: 22 h.Precio: 15 €.Tres días de actividades algo planas alrededor del mundo de la moda con un plantel de invitados y profesionales justito, pero se agradece la intención.MODAPrograma completo en mallorcafw.com Primer año de una cervecería ya convertida en dinámico punto de encuentro.MÚSICA, CERVEZA Y PINCHOSLugar: Plaça Raimundo Clar 13Horario: a partir de las 12:30 h.Nueva convocatoria de un tardeo novel que se estrenó hace dos semanas de manera entusiástica merced a temazos hip hop, soul y r&b.MÚSICALugar: Hotel BrickHorario: 18-22 h.Capas de cebolla y dictaduras voluntarias, forzadas o aceptadas, sean individuales o colectivas, en uno de los monólogos del año.TEATROLugar: Sala DeliriousHorario: 21 h.Precio. 12 €.Regalazo de "" con la punzante economista, presentadora y actriz junto al dios de la corrosión inteligente.CHARLALugar: Rata CornerHorario: 12-13 h.Presentación del segundo álbum de un prodigio de funk cósmico, soul marciano y groove estelar en flamente vinilo imprescindible para sibarísticos.MÚSICALugar: Teatre Xesc FortezaHorario: 20 h.Precio: 17 € con vinilo.Segunda edición de un miniciclo que apuesta por la comercialidad esponjosa que trufó demasiados años y demasiados medios, con invitados ¿estrella?MÚSICALugar: Tito'sHorario: 22-5 h. / pinchos gratis de 22 a 0 h.Precio: invitaciones en guatequepalma.com Celebración en apoyo de la llamada "Revolución de las mujeres" de una región autónoma al norte de Siria.MÚSICALugar: Factoria de So (Santa Maria)Horario: 19-5 h.Precio: 7 €.