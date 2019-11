QUÉ HACER EL VIERNES EN MALLORCA

'Othello' a ritmo de thriller

La compañía catalana Les Antonietes desembarca este viernes en el Teatre del Mar para representar, hasta el domingo, la gran tragedia shakesperiana sobre la manipulación: Othello. En su adaptación, el director y también actor Oriol Tarrassón, que en escena estará acompañado por Arnau Puig y Aida Oset, ha apostado por desnudar este clásico para llegar a su esencia, con una puesta en escena sobria y sugerente. La obra llega en el mejor momento a Palma, en el fin de semana de la reflexión y la votación, en la hora de las elecciones, para hablar de machismo, violencia, racismo, xenofobia y, sobre todo, de manipulación y mentiras, de eso que llaman fake news, un mal ligado a los poderes políticos.

Este drama de un hombre consumido por celos infundados se convierte con Les Antonietes en un thriller actual que pone el acento en la manipulación. El montaje, que presenta a Yago como el personaje que inocula el veneno de los celos en el poderoso Othello, viene marcado por la modernidad, con imágenes y micrófonos, y con un Othello cómodo y experto en el manejo de las cámaras y las redes sociales. "Othello habla de la mentira y hoy vivimos en una sociedad donde las afirmaciones no hay ni que demostrarlas", señaló Oriol Tarrasón en la presentación de un espectáculo en el que el público percibirá cómo se dicen cosas que no son verdad, porque "la mentira ha existido siempre y no queda tan alejado de lo que ocurre hoy en día en nuestra sociedad".

Les Antonietes nació en 2007, de la mano de Maria Ibars y Annabel Castan. Se dieron a conocer con L'aigua y Magnòlies negres, una obra, esta última, a partir de textos de Mercè Rodoreda. Oriol Tarrasón se incorporó a la compañía en 2009 y pasó a ser el director habitual. Entre sus grandes títulos figuran El mal de la joventut, de Ferdinand Brückner; Molt soroll per res, de Shakespeare; o Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, rebautizada como Stockmann.

TEATRO

Fechas: del 8 al 10 de noviembre. Viernes y sábado a las 20.30 horas; domingo a las 19.00

Lugar: Teatre del Mar

Precio: entre 14,50 y 18,50 euros

Versión de 'La flor romanial'

El Teatre de Manacor será escenario este fin de semana de dos obras recomendadas: Una flor no fa estiu y La dansa de la venjança. Interpretada por Salvador Miralles y Sebastià Adrover, Una flor no fa estiu se inspira en La flor romanial, una de las rondallas con más peso dramático de las obras de Antoni Maria Alcover. Concebida para un público a partir de seis años, cuenta con Joan Manuel Albinyana al frente de la dirección. Por su parte, La dansa de la venjança, de Jordi Casanovas, aborda el divorcio y la ruptura de una pareja.

TEATRO

Fecha: 'Una flor no fa estiu', hoy, a las 20 horas (10 euros); y 'La dansa de la venjança', este sábado (19.30) y domingo (18.30). Precio: 22 euros.

Lugar: Teatre de Manacor.

Auxili, en Es Gremi

Auxili, banda valenciana con un marcado estilo reggae, y Nil Moliner, cantautor catalán con más de diez millones de reproducciones en plataformas digitales, se citan este fin de semana con sus fans en Es Gremi. Los levantinos, con canciones como Hui la liem o Si tu vols, cuentan con un directo que ofrece dosis de lucha, fiesta, alegría y desenfreno. Su conexión con el público y su puesta en escena son sus mejores armas. Nil Moliner, por su parte, es un fenómeno en las redes, y en las salas. Ha colgado el sold out para un concierto en el que el pop tomará la palabra.

MÚSICA

Fecha: Auxili, hoy, a las 21.00 (12 euros); y Nil Moliner, este sábado, a las 22.00.

Lugar: Es Gremi.

El Sans se cita con Miguel Hernández

El Teatre Sans tiene este viernes y sábado una cita con uno de los grandes de nuestra literatura, Un encuentro con Miguel Hernández. La obra de la compañía extremeña Teatro Guirigai muestra el recorrido vital de un joven lleno de energía y talento, implicado en la transformación de su país, a través de 40 textos de un autor que nos iluminará con su poesía del asombro, exaltación de la existencia, rebeldía, gozo y pasión.

Este espectáculo de Guirigai se remonta a 2010, cuando la compañía lo creó con motivo del centenario del nacimiento de Hernández (Orihuela, 1910; Alicante, 1942). Siete años después, en 2017, lo retomaron para conmemorar el 75 aniversario de su muerte, y ahí sigue, acumulando elogios y aplausos, tanto de la crítica como del público. "Recordarle es un deber de España, un deber de amor", diría Pablo Neruda. "Y más en estos tiempos en que tantos se llenan la boca con la palabra España", añade el director de este montaje, Agustín Iglesias.



TEATRO

Fecha: viernes y sábado a las 20.30.

Lugar: Teatre Sans. Carrer de Can Sanç. Palma.

Precio: 12 euros.

La cantante escocesa del momento

El ciclo musical Women don't Wait programa la primera actuación en nuestro país de la cantante escocesa Iona Fyfe, quien a pesar de su juventud ya se alzó en 2018 con el prestigioso premio Scots Singer of the Year en los MG ALBA Scots Trad Music Awards. Anteriormente Fyfe ya había sido finalista del galardón BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year, y vencedora del Molloy Award en el Birmingham Irish Trad Fest. La edición francesa de Rolling Stone la describió como "una cantante folk escocesa mágica" tras su participación en el Interceltique Festival De Lorient.



MÚSICA

Fecha: hoy a las 20 horas.

Lugar: Sa Nostra. Carrer Concepció.

Precio: entre 12 y 15 euros.

Circo de altura en el Principal

La compañía 'eia' representa en el Principal inTarsi, un montaje que le valió el premio Max al Mejor Espectáculo Revelación en 2017 y el galardón especial del jurado en los Premios Zirkolika de Cataluña 2016. En esta obra se fundan la danza, el teatro y el circo. Gracias a la dirección compartida con Jordi Aspa, los acróbatas (y actores, y artistas, y payasos, y bailarines) Armando Rabanera Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini y Manel Rosés Moretó nos regalan volteretas, equilibrios y bailes cargados de humor y ternura.



CIRCO

Fecha: viernes a las 20 horas.

Lugar: Teatre Principal de Palma.

Precio: 12 euros.