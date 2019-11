Qué hacer el sábado en Mallorca

Tributo a Pink Floyd

Pink Floyd, el grupo que dominó el mundo (musical) en los años 60 y 70, resucitará este sábado en la Magna del Auditorium de Palma a través de los instrumentos de The Other Side, un grupo de ocho músicos que en 2011 se lanzó a la conquista de los escenarios con un espectáculo tributo a la banda británica.

Con el cantante Shanti Gordi al frente, The Other Side, banda que domina como pocas las artes visuales, al margen de la música, puede presumir de haber arrasado en giras nacionales y también internacionales, por parte de Europa. Después de Horizon Tour 2017, el grupo vuelve con Coming Back to Life Tour 2019, una sobredosis de rock sinfónico para seguir deleitando a sus fans que, concierto tras concierto, han podido disfrutar de esta banda tan sólida y potente que durante dos horas y treinta minutos mezcla luces, proyecciones y una puesta en escena cuidadísima con una fuerza y potencia absolutamente contagiosa.

El espectáculo permitirá al espectador viajar al pasado, cuando Pink Floyd era dueño y señor del panorama underground y psicodélico. Y se encontrará una fidelidad y humildad absolutas interpretando todos los clásicos de la banda británica. Sin duda es una de las interpretaciones floydianas más importantes del país, una afirmación corroborada por críticos musicales y, por supuesto, por la gran mayoría de los miles de espectadores que ya han visto su show.



MÚSICA

Fecha: este sábado 9 de noviembre a las 21 horas.

Lugar: Sala Magna del Auditorium de Palma.

Entradas: 38 euros.

'Othello' a ritmo de thriller

La compañía catalana Les Antonietes desembarca en el Teatre del Mar para representar, hasta el domingo, la gran tragedia shakesperiana sobre la manipulación: Othello. En su adaptación, el director y también actor Oriol Tarrassón, que en escena estará acompañado por Arnau Puig y Aida Oset, ha apostado por desnudar este clásico para llegar a su esencia, con una puesta en escena sobria y sugerente. La obra llega en el mejor momento a Palma, en el fin de semana de la reflexión y la votación, en la hora de las elecciones, para hablar de machismo, violencia, racismo, xenofobia y, sobre todo, de manipulación y mentiras, de eso que llaman fake news, un mal ligado a los poderes políticos.

Este drama de un hombre consumido por celos infundados se convierte con Les Antonietes en un thriller actual que pone el acento en la manipulación. El montaje, que presenta a Yago como el personaje que inocula el veneno de los celos en el poderoso Othello, viene marcado por la modernidad, con imágenes y micrófonos, y con un Othello cómodo y experto en el manejo de las cámaras y las redes sociales. "Othello habla de la mentira y hoy vivimos en una sociedad donde las afirmaciones no hay ni que demostrarlas", señaló Oriol Tarrasón en la presentación de un espectáculo en el que el público percibirá cómo se dicen cosas que no son verdad, porque "la mentira ha existido siempre y no queda tan alejado de lo que ocurre hoy en día en nuestra sociedad".

Les Antonietes nació en 2007, de la mano de Maria Ibars y Annabel Castan. Se dieron a conocer con L'aigua y Magnòlies negres, una obra, esta última, a partir de textos de Mercè Rodoreda. Oriol Tarrasón se incorporó a la compañía en 2009 y pasó a ser el director habitual. Entre sus grandes títulos figuran El mal de la joventut, de Ferdinand Brückner; Molt soroll per res, de Shakespeare; o Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, rebautizada como Stockmann.

TEATRO

Fechas: del 8 al 10 de noviembre. Sábado a las 20.30 horas; domingo a las 19.00

Lugar: Teatre del Mar

Precio: entre 14,50 y 18,50 euros

La dansa de la venjança

La dansa de la venjança, de Jordi Casanovas, aborda el divorcio y la ruptura de una pareja.

TEATRO

Fecha: 'La dansa de la venjança', este sábado (19.30) y domingo (18.30). Precio: 22 euros.

Lugar: Teatre de Manacor.

Nil Moliner, en Es Gremi

Nil Moliner, cantautor catalán con más de diez millones de reproducciones en plataformas digitales, se cita este fin de semana con sus fans en Es Gremi. Es un fenómeno en las redes, y en las salas. Ha colgado el sold out para un concierto en el que el pop tomará la palabra.

MÚSICA

Fecha: Nil Moliner, este sábado, a las 22.00.

Lugar: Es Gremi.

El Sans se cita con Miguel Hernández

El Teatre Sans tiene este sábado una cita con uno de los grandes de nuestra literatura, Un encuentro con Miguel Hernández. La obra de la compañía extremeña Teatro Guirigai muestra el recorrido vital de un joven lleno de energía y talento, implicado en la transformación de su país, a través de 40 textos de un autor que nos iluminará con su poesía del asombro, exaltación de la existencia, rebeldía, gozo y pasión.

Este espectáculo de Guirigai se remonta a 2010, cuando la compañía lo creó con motivo del centenario del nacimiento de Hernández (Orihuela, 1910; Alicante, 1942). Siete años después, en 2017, lo retomaron para conmemorar el 75 aniversario de su muerte, y ahí sigue, acumulando elogios y aplausos, tanto de la crítica como del público. "Recordarle es un deber de España, un deber de amor", diría Pablo Neruda. "Y más en estos tiempos en que tantos se llenan la boca con la palabra España", añade el director de este montaje, Agustín Iglesias.



TEATRO

Fecha: sábado a las 20.30.

Lugar: Teatre Sans. Carrer de Can Sanç. Palma.

Precio: 12 euros.



ES FINDE Y MÁS ALLÁ

121 dormidos y yo la primera es el título de la nueva muestra del personalísimo mundo de dibujos e ilustraciones de esta bilbaína residente en Mallorca, capaz de representar lo universal desde lo particular.EXPOSICIÓNLugar: Picnic Comunicación Creativa (Ramon Muntaner 41, Palma)Horario: 19 h., hasta el 8 de diciembre.Presentación del octavo trabajo de este hipnotizador de la belleza, creador constante de sólidos hilos de sensibilidad.MÚSICALugar: Novo Café LisboaHorario: concierto 21:30 h. + DJ Hiperespacio 23:30 h.Precio: 10 €El nuevo capítulo del ciclo "Contubernios musicales" trae el tercer álbum, Rara avis, de este barcelonés influenciado por la música brasileña, desde bossa nova a baiâo a zamba o hasta jazz.MÚSICALugar: Café A tres bandasHorario: 20:30 h.Precio: 5 €.Nueva edición de un mercadillo con vinilos de segunda mano centrado en la electrónica que anuncia más de 3.500 referencias, y que se celebra en la, referencia imbatible en la electrónica más genuina y prácticamente insobornable.MERCADILLO DE ELECTRÓNICALugar: Sala Diskette (Gomila)Horario: 17:30-22:30 h.Nuevo espectáculo de un artista que no es solo cantante, actor o escritor, porque su talento es de tal calibre y lleva tantos años evidenciándolo que cualquier cajón se le queda corto.MÚSICALugar: Sala DeliriousHorario: 21 h.Precio: 12 € c.c.Reposición y que vengan siete mil más de un texto canónico local y por tanto universal, pues encuentra la llaga y hurga lumbreramente.TEATROLugar: Espai TubHorario: 20 h.Precio: 15 €.Con el prometedor subtítulo de "Música, birras y foodtrucks", ofrece tardeo, DJs, bandas en directo, vermuts y sobre todo bendito jaleo al aire libre.FIRALugar: Plaça dels seglars (Pollença)Horario: 18-0 h.Nueva edición de un mercadillo con vinilos de segunda mano centrado en la electrónica que anuncia más de 3.500 referencias, y que se celebra en la, referencia imbatible en la electrónica más genuina y prácticamente insobornable.MERCADILLO DE ELECTRÓNICALugar: Sala Diskette (Gomila)Horario: 17:30-22:30 h.Nuevo espectáculo de un artista que no es solo cantante, actor o escritor, porque su talento es de tal calibre y lleva tantos años evidenciándolo que cualquier cajón se le queda corto.MÚSICALugar: Sala DeliriousHorario: 21 h.Precio: 12 € c.c.Reposición y que vengan siete mil más de un texto canónico local y por tanto universal, pues encuentra la llaga y hurga lumbreramente.TEATROLugar: Espai TubHorario: 20 h.Precio: 15 €.Con el prometedor subtítulo de "Música, birras y foodtrucks", ofrece tardeo, DJs, bandas en directo, vermuts y sobre todo bendito jaleo al aire libre.FIRALugar: Plaça dels seglars (Pollença)Horario: 18-0 h.Vuelven los saraos redivertidos a esta terraza rebonica y cómoda como casi ninguna. Recortando esta reseña se invita a una Rosa Blanca a los treinta primeros en llegar.MÚSICALugar: Terraza INN del restaurante Syndeo, en el Hotel Innside Palma Bosque.Horario: 13-16:30 h.Bendito quinto empeño de lade ofrecer vermut, tapas, foodtrucks, música y sano jaleo sabatino hasta que alguna de tanta remilgada ley lo prohíba.VERMUT Y VERBENALugar: Plaça del Mercat Cobert de IncaHorario: 12-21:30 h.Tercer trabajo de estudio de, de calidad martilleante en oídos y corazones que reitera: hay que escuchar más a Donallop MÚSICALugar: Auditori d'AlcúdiaHorario: 20 h.Precio: 10 €.Jaleo del poderío creativo de la mujer, sea DJ, fotógrafa, bailarina, etc....MÚSICA Y ARTESLugar: Factoria de So (Santa Maria)Horario: 18-5 h.Precio: 10 € c.c. desde las 20 h.El siempre rico y diverso mercadillo de segunda mano Tira'm els trastos celebra su habitual encuentro del segundo sábado de mes, con el habitual condimento musical a cargo esta vez de la diosa de la heterodoxia.MERCADILLOLugar: Plaça de la Porta de Santa CatalinaHorario: 10:30-14:30 h.El culto más distinguido de hip hop, r&b, afrobeat, trap y cualquier negrada musicalmente astuta, porque lo tienen y todo el mundo lo sabe.MÚSICALugar: Social ClubHorario: 0-6 h.Precio: 10 € c.c. / 15 € desde la 1 h.