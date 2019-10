Qué hacer el viernes en Mallorca

Vilafranca se vuelca con su feria de teatro

La Feria de teatro infantil y juvenil de Balears, la FIET, una de las grandes citas de las artes escénicas de cuantas se celebran en Mallorca, se instala en Vilafranca de Bonany este fin de semana. Desde ayer jueves y hasta el próximo domingo miles de personas desfilarán frente a los diferentes escenarios en los que decenas de compañías representarán sus propuestas.

La FIET abordará todo tipo de géneros: títeres, clown, teatro visual, cuenta-cuentos, teatro-danza, teatro de objetos, teatro contemporáneo, magia, teatro de calle, circo, proyecciones, teatro y música, talleres o concierto teatralizado. Las obras, muchas de ellas estrenos, se escenificarán en distintos espacios, como el Teatre, Es Cremat, el Saló parroquial, Estanc Vell, el Poliesportiu, plaza Major, Parc Pere Fons, Ca Ses Monges o el Pati Es Cremat; y correrán a cargo de compañías procedentes de Balears (de Mallorca, Menorca y Formentera), Cataluña, Valencia, Madrid, La Rioja o Andalucía.

De la jornada de hoy viernes destacan títulos como Nautilus 20.000 llegües de viatge submarí, de Diego Guill (a las 17 y a las 20 horas, en Es Cremat); Conservando memoria, de Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López (a las 18.30 y 21.30, en Ca Ses Monges); Pinocchio (a las 20 horas en el Poliesportiu 1); o Bye Bye Confetti, de La Baldufa (a las 21.30 en el Pati Es Cremat).

Para el sábado se han programado, entre muchas otras obras, Lù, premio de la Mostra de Alcoi al Mejor espectáculo familiar (a las 10.30 y 13.30 horas, en el Poliesportiu 3); On vas, Moby Dick?, de Joan-Andreu Vallvé (a las 10.30 y 12, en Es Cremat); y Minyonia d'un infant orat, de Llorenç riber y Salvador Oliva, premio Bòtil 2019 (a las 16.30 horas, en Poliesportiu 2).

Por último, el domingo no hay que perderse espectáculos como los de En viaje, de Cuarta Pared 8a las 13.30 horas en Poliesportiu 1); Pedro y el lobo, de Títeres Etcétera (a las 12 y las 13.30 horas, en el Teatro de Vilafranca); y Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol, de La Pera Llimonera (a las 10.30 y 20 horas, en Poliesportiu 1).

La FIET es el proyecto insignia de Sa Xerxa, una entidad que desde 2003 trabaja con el fin de vertebrar y promover la oferta teatral para niños y jóvenes en Balears.

Esencia del rock argentino

Las Pastillas del Abuelo es un grupo de rock argentino, de los más nobles y sólidos de Latinoamérica, que está de gira por España con el tour Incontinencia verbal. Con nueve álbumes de estudio y más de quince años de trayectoria se erigen como una de las bandas más representativas del rock argentino, con un sonido particular que posee elementos procedentes de la murga, y otras expresiones de la música popular latinoamericana. La agrupación inició su camino en 2002, y el ascenso a la fama se inició con la canción El Sensei, la cual se divulgó principalmente a través de internet.

MÚSICA

Fecha: hoy viernes, a las 21.00.

Lugar: Sala Es Gremi. Palma.

Precio: desde 25 euros.



Leyenda del soul

El cantante de soul y northern soul Tommy Hunt, integrante de los míticos The Flamingos, actúa en el Mallorca Northern Soul Weekender, como cabeza de cartel. En concreto, el norteamericano se subirá al escenario hoy viernes. La carrera musical de Tommy Hunt se remonta a 1959, año en que formó parte del combo de R&B y Doo-Wop The Flamingos, conocidos por su hit I only have eyes for you, entre otros. En esta jornada también actuarán Stefan Taylor & The Signatures y Ady Croasdell, entre otros. Y el sábado, más, con Dani Spansul, Oscar Salmerón y Germán March.



MÚSICA

Fecha: hoy a las 22 horas.

Lugar: Hotel Beverly. Peguera.

Precio: desde 18 euros.

West Side Story

Es una de las obras más representativas del teatro musical y desde su estreno, en 1957 en Broadway, no deja de acumular aplausos. Es West Side Story, producción que conserva la partitura original de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, que ha trascendido los tiempos y culturas y continúa seduciendo a los espectadores de todo el mundo. La historia bebe de la obra de Shakespeare Romeo y Julieta, pero está ambientada en el Nueva York de los 70, donde dos jóvenes enamorados, María y Tony, se verán atrapados por el enfrentamiento entre dos bandas callejeras (cada uno pertenece a una de ellas), la de los americanos Jets y la de los puertorriqueños Sharks. La cantante y actriz madrileña Talía del Val interpreta a María –en la piel de Tony se pone su compañero Javier Ariano–, un papel que no fue fácil de conseguir: "El proceso de audiciones fue muy largo, nos hicieron probar diferentes personajes, cantar todas las cancionesl. Fue complicado", asegura.

ESPECTÁCULO

Fecha: viernes, a las 18 y 22 horas; sábado, mismo horario; y domingo, a las 17 y 20.30 horas.

Lugar: Auditorium de Palma.

Precio: desde 45 euros.

Apocalipsis en Son Fusteret

Apocalipsis es el cuarto espectáculo del Circo de los Horrores. Un viaje al mundo después del colapso, donde guerras, sequías, enfermedades, caos medioambiental y peleas entre razas han dejado un planeta devastado, sin casi recursos para subsistir. Una ópera rock circense fusionando por primera vez en un show el mejor rock, la majestuosidad de la ópera, el ritmo del teatro musical y el riesgo del circo.



ÓPERA ROCK

Fecha: del 17 de octubre al 3 de noviembre. Horarios: 18,45, 20, 20.30 y 22 horas.

Lugar: Carpas de Son Fusteret. En Palma.

Duración: 120 minutos.

Más información en www.circodeloshorrores.com

La Simfònica interpreta Juego de Tronos

Sa Simfònica se enfrenta hoy a uno de esos programas que bien podría calificarse de cine. Los músicos de la Ciutat de Palma ejecutarán El capitán Garfio, de J. Willliams; The Polar Express, Suite, de A. Silvestri; La bella y la bestia, de A. Menken; Superman, de John Williams; Juego de Tronos, de Djawadi; Regreso al futuro, de A. Silvestri; y Star Wars, también de Williams. Las entradas están agotadas, lo que refleja el tirón que conciertos como este tienen en el público.



MÚSICA

Fecha: hoy viernes a partir de las 20 horas.

Lugar: Palau de Congressos de Palma.

Precio: entradas agotadas.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Pitote y estilo: 6º aniversario Across the Moon

Joan Jaume Capó y Tià Ribot son Across the Moon, la promotora que surte a la 'part forana' y a quien quiera acercarse a Sa Lluna de Inca de un jolgorio remoderno de mucha, mucha clase

La sala Sa Lluna de Inca es un horno. En concreto, se convierte en un crematorio cada vez que Joan Jaume y Tià montan allí una Across the Moon. Son fiestas envidiablemente estilosas, y lo son porque les da igual que les otorguen o no esa clase diferenciadora. Programan tan bien y pinchan tan bien que no les hacen falta aspavientos autocomplacientes ni autoloas tópicas de las que llenan las redes sociales. Con un pie en la modernidad y otro en la vieja escuela tanto en indie como en electrónica, sea nacional, internacional o de los anillos de Saturno, se limitan a petarlo. Y así llevan seis años.

MÚSICA

Lugar: Sa Lluna (Inca)

Horario: 0-6 h.

Sala 1: Hal9000 (BCN) + Sideways + Dirty Appetite

Sala 2: Kiko Melis + The Southnormales



Ricardo Castella: Mejor que en la tele

De larga trayectoria en la mortecina y artísticamente castrante televisión nacional, el actual codirector de La Resistencia trae al Festival del Humor Fesjajá un monólogo cómico y micromusical.

MONÓLOGO

Lugar: Cine Rívoli

Horario: 22 h.

Precio: 16 €



El Niño Alcalino: Zurra funkarra

Presentación del nuevo y esperado trabajo de El Niño Alcalino, 12-19, lozana reincidencia en el funk de uppercut habitual en la banda, con pequeño ejército de invitados para tan lustrosa ocasión.

MÚSICA

Lugar: Teatre Xesc Forteza

Horario: 20 h.

Precio: 12 €



Fira del pebre bord: Verbena musical

Fiesta popular ejemplar en su apuesta por la música de este siglo.

Guateque Bord con Black Cats, El Hombre 80, etc.

MÚSICA

Horario: a partir de las 18 h.

Lugar: Parc Sa Torre (Felanitx)