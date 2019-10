Qué hacer el viernes en Mallorca

La primera gran noche del Fest Ciutat

Palma ya tiene festival. El Fest Ciutat, nueva propuesta centrada en el panorama independiente nacional, con la paridad por bandera, se estrena este fin de semana en el Velódromo Illes Balears, con las actuaciones de Love of Lesbian, La Casa Azul, Vive la Fête, Elyella, Hinds, Amatria, Cariño, New Day, Brigitte Laverne, Innmir, Luis Albert Segura, The Grooves, Agoraphobia y los dj sets de Paula Serra y Jes Set DJ.

Tras los aperitivos brindados por las Nancy Rubias, el grupo de Mario Vaquerizo, el pasado 28 de septiembre en el Parc de sa Feixina, y la jornada profesional que se celebró ayer en el Club Diario de Mallorca, con la presencia, entre otros músicos, de Amparo Llanos, hoy en New Day, antes en Dover, el Fest Ciutat vivirá sus dos grandes noches hoy y mañana en el antiguo Palma Arena, con más de quince grupos en escena y un objetivo, el de promocionar la figura de la mujer y la igualdad de género en los conciertos.

Según Nuria Miranda, una de las creadoras del festival, desde el inicio de su gestación el Fest Ciutat se adhirió al pacto de Keychange, una iniciativa de la Unión Europea que pretende que los diferentes festivales de música ofrezcan carteles totalmente paritarios a partir de 2022. Del cartel destacan dos bandas: Love of Lesbian y La Casa Azul. Santi Balmes y los suyos presentarán sus grandes éxitos, con especial atención a su disco El gran truco final; mientras que La Casa Azul, curtido y veterano grupo de indie pop liderado por Guille Milkyway descargará en vivo los temas de La gran esfera.

Los horarios de las actuaciones serán los siguientes. Hoy viernes: Agoraphobia (18.30), New Day (19.30), Cariño (20.35), Hinds (22.00), Love of Lesbian (23.45), Elyella (01.45) y Jes Set Dj (03.00). Y el sábado: Brigitte Laverne (18.30), The Grooves (19.30), Luis Albert Segura (20.00), Amatria (20.35), Vive La Fête (22.15), La Casa Azul (00.30) e Inmir (02.20).

MÚSICA

Lugar: Velòdrom Illes Balears (Palma Arena).

Fecha: días 11 y 12 de octubre. Desde las 18 horas, ambos días, a pasadas las 03 de la madrugada. Precio: 25 euros (entrada un día); 40 (abono general dos días); 72 (abono VIP dos días); y 80 euros (dos abonos + vinilo 'Lovers' de Elyella.

Amor y sexualidad, racismo y amistad

La Impaciència, la compañía de Salvador Oliva y Luna Bonadei (también de Rodo Gener, aunque está ausente en esta ocasión), pone en escena L'etern mecanoscrit, una obra que le valió el Premi Bòtil 2012 al mejor espectáculo.

A partir de la novela Mecanoscrit del segon origen, del escritor catalán Manuel Pedrolo, esta adaptación de La Impaciència habla del amor y de la sexualidad, del racismo, de la amistad, del valor de los libros y de la necesidad de conservar y amar este patrimonio universal.

TEATRO

Fecha: viernes (20.30), sábado (20.30) y domingo (19 horas). El viernes, matinal para escuelas.

Lugar: Teatre del Mar. Es Molinar.

Entradas: entre 15 y 18 euros.