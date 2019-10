Qué hacer el sábado en Mallorca

La primera gran noche del Fest Ciutat



Palma ya tiene festival. El Fest Ciutat, nueva propuesta centrada en el panorama independiente nacional, con la paridad por bandera, se estrena este fin de semana en el Velódromo Illes Balears, con las actuaciones de Love of Lesbian, La Casa Azul, Vive la Fête, Elyella, Hinds, Amatria, Cariño, New Day, Brigitte Laverne, Innmir, Luis Albert Segura, The Grooves, Agoraphobia y los dj sets de Paula Serra y Jes Set DJ.

Tras los aperitivos brindados por las Nancy Rubias, el grupo de Mario Vaquerizo, el pasado 28 de septiembre en el Parc de sa Feixina, y la jornada profesional que se celebró ayer en el Club Diario de Mallorca, con la presencia, entre otros músicos, de Amparo Llanos, hoy en New Day, antes en Dover, el Fest Ciutat vivirá su segunda gran noche, tras la de este viernes, hoy sábado.

Según Nuria Miranda, una de las creadoras del festival, desde el inicio de su gestación el Fest Ciutat se adhirió al pacto de Keychange, una iniciativa de la Unión Europea que pretende que los diferentes festivales de música ofrezcan carteles totalmente paritarios a partir de 2022. Del cartel destacan dos bandas: Love of Lesbian y La Casa Azul. Santi Balmes y los suyos presentaron este viernes sus grandes éxitos, con especial atención a su disco El gran truco final; mientras que La Casa Azul, curtido y veterano grupo de indie pop liderado por Guille Milkyway descargará hoy en vivo los temas de La gran esfera.

Los horarios de las actuaciones serán los siguientes. Hoy sábado: Brigitte Laverne (18.30), The Grooves (19.30), Luis Albert Segura (20.00), Amatria (20.35), Vive La Fête (22.15), La Casa Azul (00.30) e Inmir (02.20).

MÚSICA

Lugar: Velòdrom Illes Balears (Palma Arena).

Fecha: días 11 y 12 de octubre. Desde las 18 horas, ambos días, a pasadas las 03 de la madrugada. Precio: 25 euros (entrada un día); 40 (abono general dos días); 72 (abono VIP dos días); y 80 euros (dos abonos + vinilo 'Lovers' de Elyella.



MUR Festival

El Parc Municipal de Felanitx se rinde este sábado a la música urbana y reivindicativa, la del MUR, un festival que conecta con aquellas jornadas por la libertad de expresión que se celebraron en el antiguo Palma Arena y que ha programado alrededor de medio centenar de actuaciones, algunas protagonizadas por grupos de renombre.



Como cabeza de cartel figura la chilena-francesa Ana Tijoux (Lille, 1977), que está considerada una de las grandes voces del rap, aplaudida por unas letras que denuncian las carencias sociales y culturales, apuestan por los derechos de las mujeres y se alzan contra la violencia de género.



Fue a finales de la década de los 90 cuando Tijoux irrumpió en Latinoamérica, y lo hizo al frente de la banda de rap chilena Makiza. Su carrera en solitario la inició en 2006. Entre sus colaboraciones destacan trabajos con Control Machete, Julieta Venegas y Morcheeba.



En el MUR (Música Urbana Reivindicativa) también actuarán Grammo Suspect, Tremenda Jauría, El Diluvi, Haus Frauen, Pupil·les, Ana Martí, Roba Estesa, Joan Miquel Oliver, Sweet Poo Smell, Homes Llúdriga y Ley Mordaza, entre otros. En el cartel también figuran los nombres de Valtònyc y Pablo Hasel.



Precisamente Valtònyc participó en la presentación del festival, por videoconferencia, hace unos días, en el Café La Tertulia de Palma.

MÚSICA

Fecha: sábado 12 de octubre.

Lugar: Parc Municipal de Felanitx.

Entradas: desde 30 euros. Venta en www.murfestival.cat.

Un Guerrero en danza

Eduardo Guerrero regresa a Palma, donde ha bailado en otras ocasiones, con Guerrero, un espectáculo con el que rinde homenaje a las mujeres, especialmente a las suyas, su madre, la que le dio la vida, dedicada exclusivamente a la danza desde los seis años, y su abuela, la primera persona que le regaló unos zapatos de baile y que gracias a este tesoro se introdujo en el que hoy todavía es su mundo. "Es un pequeño guiño a todas las mujeres en general, que hoy en día alzan su bandera con mucha fuerza y garra", ha explicado a este diario.

DANZA

Fecha: sábado 12 de octubre, a las 21.00 horas.

Lugar: Auditorium de Palma. Passeig Marítim.

Precio: desde 35 euros.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Ladilla rusa: Horterismo consciente e ilustrado

Nueva visita a la isla del dúo de periodistas barceloneses Víctor Fernández y Tania Lozano, quieres arrasaron en 2017 el underground más desprejuiciado con Macaulay Culkin y Bebo (de bar en peor). Tras ello llegó en el larga duración Estado de malestar (2018), siendo lo último el EP KITT y los coches del pasado (2019). Vendrán para unirse al aniversario de las fiestas LoliPop, junto a los DJs Tito Deluxe,

Yatusabe' y Chico Malo.

MÚSICA

Fecha: sábado, 0-6h.

Lugar: Sala Luna (Santa Catalina, Palma).

Entradas: solo en puerta.



Delicatessen Vermut: Joyas para Zenaida

Tercera edición del colectivo de joyería artística GoMalaca, formado por Nico Sales, Metalboom, Mamen Font, LPHNT, Auba Pont, Edu Marín, Cristina Armesilla, Maria Barceló, Ana Sánchez y Maribel Amengual.

JOYERÍA

Fecha: sábado, 12-18 h.

Lugar: Bar Flexas.



'Thinkers': Libertad posible

Performance en torno a la posibilidad de libertad con música en directo de Enrique Barrenengoa (idea original), Elisabetta Monacelli, Juanmi Bosch y Ginés Fernández, más Pedro Servera (vídeo) y Judit Jiménez (danza).

PERFORMANCE

Fecha: Sábado, 19-21 h.

Lugar: Can Monroig (Inca).

Precio: 12 €