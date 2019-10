Qué hacer el viernes en Mallorca

Fira B!, una explosión escénica y musical

Palma respira arte, en todas sus expresiones, este fin de semana. La quinta edición de la Fira B!, que arrancó el jueves con el concierto inaugural de Maika Makovski en el Teatre Xesc Forteza y concluirá el próximo domingo, en el Principal, con el espectáculo de danza y música Sa Mateixa, consta de 52 conciertos, 29 actuaciones de artes escénicas y un extenso programa de jornadas profesionales.

CaixaForum, el Catalina Valls, el Mar i Terra, la plaça Major, el Arxiu del Regne de Mallorca, el Museu de Mallorca, Espai del Tub, el Parc de la Mar, el Xesc Forteza, el Principal, Can Balaguer, el Novo Café Lisboa y Sense Món son los escenarios en los que tendrán lugar las distintas actividades, para las que se han acreditado hasta 700 profesionales.

Difícil destacar espectáculos de la programación, dada la cantidad y calidad de los mismos, pero ahí va una selección. Para el viernes, en el Museu de Mallorca, a las 21.45 horas, Mara Aranda, que reivindicará a la mujer medieval a través de las canciones de Trobairitz, disco con el que en 2020 celebrará sus 30 años de trayectoria como intérprete de música sefardita; a las 19.00, en el Principal, Mar de fons; y en el Espai del Tub, a las 22.00, Les cançons perdudes de Noctàmbuls. El sábado no hay que dejar de ir al Parc de la Mar, donde actuarán hasta ocho grupos, desde las 18 hasta las 23.15 horas. Y el domingo, obligado pasarse por el Principal para conocer al ganador/a del Premi Mallorca de Dramatúrgia.

Fecha: viernes, sábado y domingo.

Lugar: en distintos espacios de Ciutat.

Entradas: consulte la programación en www.firab.org

Cepeda y Ana Guerra, juntos y por separado

Ana Guerra y Luis Cepeda se estrenaron el pasado 28 de septiembre en Valencia, primer concierto de una gira que hoy les trae a Palma.

Los dos cantantes interpretarán juntos y por separado los temas que les han dado la popularidad, desde Tu desnuda a Vuela, el próximo sencillo de Cepeda. Cuatro bailarines arroparán a la pareja en el escenario, donde también se instalará un piano.

"Alguien que sabe mucho de esto me dijo una vez que es más fácil poner al público en pie que captar su atención y lograr el silencio para que te escuchen cantar", dijo Ana en Valencia después de conseguir enmudecer al público.

Fecha: viernes, desde las 21.30.

Lugar: Trui Teatre.

Precio: desde 17 euros

Morgan, el grupo que no hay que perderse

Sin prisas y con unas canciones que han acabado poniéndoles en el lugar que se merecen, Morgan se ha convertido por derecho propio en una de las bandas más respetadas por público y crítica en los últimos años. Tras su arrollador primer disco, North, en marzo de 2019 presentan Air y salen a la carretera: más de 100 conciertos en salas, teatros y festivales por toda la Península, Irlanda o Inglaterra (entre ellos BBK, Mad Cool, escenario principal del Jazzaldia o dos días seguidos con entradas agotadas en el Circo Price). Una larga gira que ha recogido cinco Premios de la Música.

Fecha: viernes, a las 21 horas.

Lugar: Auditorium de Palma.

Entradas: 28 euros, general. Grupos de 10 o más, 25. Colectivos, 25 euros.

Tam Tam Go!, referentes del pop español

Nacho y Javier Campillo convirtieron en los 80 y los 90 a Tam Tam Go!, su grupo, en referencia del pop español. Espaldas mojadas, disco que publicaron en 1990, les aupó a lo más alto, donde permanecieron hasta que en 2009 dijeron adiós, o mejor dicho, hasta pronto, con Bolero incendiado. Ahora, diez años después, los hermanos de Badajoz han vuelto a los aeropuertos. Este viernes aterrizan en La Movida, nombre de una sala que les va como anillo al dedo. Presentan su nuevo disco, Volando sobre un tacón.

Fecha: hoy viernes, a las 22 horas.

Lugar: La Movida. Carrer Albo, s/n.

Precio: 7 euros.

Tropicana Dreams

Saladina Art Fest

#THEAMAZINGOPENING Sa Lluna

Electronic Weekend Fair

Subtitulado "III Festival Internacional i Sensacional d'Autoedició Gràfica i Sonora", es una de las batidoras de creatividad local y foránea más excitantes del año.ARTELugar: Can Gelabert (Binissalem)Horario: hasta el domingo, programa en tropicanadreams.org.Arte callejero con pedigrí para una cita que siempre ha sabido distinguirse por puro criterio de selección, que complemetan con música, teatro y talleres.ARTE CALLEJEROLugar: Can PicafortHorario: hasta el domingo, programa en saladinaartfest.com.Título no gratuito: sus pitotes suelen ser asombrosos de puro divertidos, fijo si la dirigen el pope Amable y dos jugones locales. Con Amable + DJ Peri + DJ Ferri.MÚSICALugar: Sa Lluna (Inca)Horario: 0-6 h.Ese sinónimo: Diskette y garito ineludible de electrónica autoral con chicha.Con DJ Camembert + Bocabeats + Pac Mutante Live + Mercadillo de 2ª mano.ELECTRÓNICALugar: Sala DisketteHorario: 17:30-5 h.