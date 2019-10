Qué hacer el sábado en Mallorca

'Jerusalem', transgresor y aplaudido

El Auditori de Manacor recibe este fin de semana una de esas obras que dejan huella. Jerusalem, coproducción del Teatre Romea, Centro Dramático Nacional y Grec, está protagonizado por el actor catalán Pere Arquillué, a quien acompañan en escena Elena Tarrats, Chantal Aimée, David Olivares, Marc Rodríguez, Víctor Pi, Guillem Balart, Adrián Grösser, Anna Castells, Clara de Ramon, Albert Ribalta, Jan Gavilan y Max Sampietro. El montaje se inspira en un himno compuesto por Hubert Parry sobre unos versos de William Blake.

La transgresión marca esta obra de Jez Butterworth que dirige Julio Manrique y que se estrenó en el Grec el pasado mes de julio, dentro de la programación del festival barcelonés. La obra, una comedia shakesperiana moderna, transcurre en una localidad rural de Inglaterra, el día de San Jorge, patrón del país, y durante una feria rural, a la que acude Johnny 'el Gallo' Byron, un hombre que vive en un remolque.

TEATRO

Fecha: sábado a las 18.30 y domingo, a las 18.00.

Lugar: Auditori de Manacor.

Precio: 26 euros.

Los 20 años de David DeMaría

Respetado, prolífico y ya consagrado. David DeMaría (Jerez de la Frontera, Cádiz; 1976) presenta este sábado en el Auditòrium de Palma su enérgico directo, el mismo que le ha elevado hasta los altares del pop, un lenguaje que domina como pocos y al que está ligado desde hace veinte años, tiempo durante el cual ha publicado hasta diez álbumes.

Su actuación en Palma, donde sus fans son numerosos, se enmarca en la Gira 20 años, y está centrada en un disco grabado en directo en los estudios madrileños de Revirock. Un cedé, que lleva por título 20 años, que ha sido producido por Paco Salazar, quien ha trabajado con ilustres como Dani Martín, Nena Daconte, Raphael o Rosario, y en el que recopila sus grandes éxitos, una colección de brillantes canciones que ha renovado con sonidos más rockeros y actuales. Del repertorio destacan títultos como Cada vez que estoy sin ti, Si pudiera, La ciudad perdida y Pétalos marchitos, además de algunos temas inéditos que, seguro, se escucharán en el Auditorium.

"Siento que no se me ha valorado", lamentaba hace unos años el cantante, que a día de hoy cuenta con más de un millón de copias vendidas, numerosos premios y colaboraciones para músicos tan diversos como Los Caños, Malú, David Bustamante o Tamara, y también para musicales como Aladdin y Peter Pan, y series (Al salir de clase).

Siempre en las quinielas de Eurovisión, confesó hace un tiempo que no le importaría representar a España en este festival. "Si se me respeta como compositor y se cree en la canción, no me importaría, pero nuestro estilo no convence para las puntuaciones; aún así, me gustaría reivindicar que somos españoles, que estamos más cerca de los africanos que de Noruega; a mí me mola 'Quién maneja mi barca'".

MÚSICA

Fecha: sábado 5 de octubre

Lugar: Auditorium de Palma. Passeig Marítim

Precio: 28 euros

Fira B!, una explosión de arte

Palma respira arte, en todas sus expresiones, este fin de semana. La quinta edición de la Fira B!, que arrancó el jueves con el concierto inaugural de Maika Makovski en el Teatre Xesc Forteza y concluirá el próximo domingo, en el Principal, con el espectáculo de danza y música Sa Mateixa, consta de 52 conciertos, 29 actuaciones de artes escénicas y un extenso programa de jornadas profesionales.

CaixaForum, el Catalina Valls, el Mar i Terra, la plaça Major, el Arxiu del Regne de Mallorca, el Museu de Mallorca, Espai del Tub, el Parc de la Mar, el Xesc Forteza, el Principal, Can Balaguer, el Novo Café Lisboa y Sense Món son los escenarios en los que tendrán lugar las distintas actividades, para las que se han acreditado hasta 700 profesionales.

Difícil destacar espectáculos de la programación, dada la cantidad y calidad de los mismos, pero ahí va una selección. Para este sábado no hay que dejar de ir al Parc de la Mar, donde actuarán hasta ocho grupos, desde las 18 hasta las 23.15 horas. Y el domingo, obligado pasarse por el Principal para conocer al ganador/a del Premi Mallorca de Dramatúrgia.



MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Fecha: viernes, sábado y domingo.

Lugar: en distintos espacios de Ciutat.

Entradas: consulte la programación en www.firab.org

La Fira de Miguel Costas

Las actuaciones en directo siempre han diferenciado a la Fira del Disc a Mallorca frente a otras citas similares de las que se celebran en el resto de la geografía española. Son muchos los grupos y solistas que a lo largo de su historia, que comprende ya 18 ediciones, han desfilado por la feria. Siniestro Total, la banda gallega que revolucionó la escena de los 80, nunca ha tocado, pero sus canciones se podrán escuchar este domingo, a partir de las 19.15 en la voz y en la guitarra de Miguel Costas, exintegrante de los autores de Bailaré sobre tu tumba.



MÚSICA

Fecha: sábado, de 11 a 22.30 horas; y domingo, de 11.30 a 21.00.

Lugar: Velòdrom Illes Balears (Palma Arena). Av. de l'Uruguai, s/n.

Precio: desde 4 euros.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Subtitulado "III Festival Internacional i Sensacional d'Autoedició Gràfica i Sonora", es una de las batidoras de creatividad local y foránea más excitantes del año.ARTELugar: Can Gelabert (Binissalem)Horario: hasta el domingo, programa en tropicanadreams.org.Arte callejero con pedigrí para una cita que siempre ha sabido distinguirse por puro criterio de selección, que complemetan con música, teatro y talleres.ARTE CALLEJEROLugar: Can PicafortHorario: hasta el domingo, programa en saladinaartfest.com.Ese sinónimo: Diskette y garito ineludible de electrónica autoral con chicha.Con DJ Camembert + Bocabeats + Pac Mutante Live + Mercadillo de 2ª mano.ELECTRÓNICALugar: Sala DisketteHorario: 17:30-5 h.Presentación ¡por fin! del nuevo disco de este juglar, rumbero, salao, encanto de tipo y sobre todo talentoso músico y letrista, con el lujo de ser con banda completa y mil invitados como Garau, Cadenas, Finozzi, Rotger, Galli...MÚSICALugar: La MovidaHorario: 22 h.Precio: 12 €.Iniciativa ya clásica y siempre gratis con tres escenarios para mostrar la consabida categoría de la escena local más invitados de fuera.Con El Jose + Baobab Roots + Xanguito + David Museen...MÚSICALugar: Factoria de So (Santa Maria)Horario: 17-6 h.Nueva propuesta de tardeo bajo los insalvables parámetros populistas en un lugar de ambientazo habitual como s'Escorxador.Con Monkey Doo + DJ Andriu + FranBass + Hitter...TARDEO Y MÚSICALugar: Sala The One (C.C. S'Escorxador)Horario: 12-0 h.Pueblo rebonico, música democrática con el añadido de añoranza de La Granja y sobre todo buen jalar vía food trucks o encantador showcooking de les madones locales.GASTRONOMÍALugar: EstellencsHorario: 12-0 h.Convocatoria mensual de un mercadillo vintage con buen repertorio y el gran plus de los collages de Amadeo Orellana.MERCADILLOLugar: Mama Carmen's (Palma)Horario:10-14 h. / 17-21 h.Fundada por la peña motorista de Sant Joan en 1966, se sirve del eficaz binomio jalar & música con el que además se redunda en la celebración de la historia y cultura santjoanera.FIRES I FESTESLugar: Sant JoanHorario: Sab (19:30 h.) y dom (13 h.), programa en ajsantjoan.net.Local tan histórico como sus saraos, con ya 23 ediciones dando jolgorio.Con Óscar Romero + DJ M.P.R. + DJ Misset.TARDEOLugar: Sa PoblaHorario: 12-23:30 h.Históricos de la escena que se las saben todas recuperando el espíritu de temazos de Carl Perkins, Elvis Presley, Robert Gordon o Little Walter.MÚSICALugar: Café Club Es GremiHorario: 22:30 h.