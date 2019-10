Qué hacer el sábado

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Subtitulado "III Festival Internacional i Sensacional d'Autoedició Gràfica i Sonora", es una de las batidoras de creatividad local y foránea más excitantes del año.ARTELugar: Can Gelabert (Binissalem)Horario: hasta el domingo, programa en tropicanadreams.org.Arte callejero con pedigrí para una cita que siempre ha sabido distinguirse por puro criterio de selección, que complemetan con música, teatro y talleres.ARTE CALLEJEROLugar: Can PicafortHorario: hasta el domingo, programa en saladinaartfest.com.Ese sinónimo: Diskette y garito ineludible de electrónica autoral con chicha.Con DJ Camembert + Bocabeats + Pac Mutante Live + Mercadillo de 2ª mano.ELECTRÓNICALugar: Sala DisketteHorario: 17:30-5 h.Presentación ¡por fin! del nuevo disco de este juglar, rumbero, salao, encanto de tipo y sobre todo talentoso músico y letrista, con el lujo de ser con banda completa y mil invitados como Garau, Cadenas, Finozzi, Rotger, Galli...MÚSICALugar: La MovidaHorario: 22 h.Precio: 12 €.Iniciativa ya clásica y siempre gratis con tres escenarios para mostrar la consabida categoría de la escena local más invitados de fuera.Con El Jose + Baobab Roots + Xanguito + David Museen...MÚSICALugar: Factoria de So (Santa Maria)Horario: 17-6 h.Nueva propuesta de tardeo bajo los insalvables parámetros populistas en un lugar de ambientazo habitual como s'Escorxador.Con Monkey Doo + DJ Andriu + FranBass + Hitter...TARDEO Y MÚSICALugar: Sala The One (C.C. S'Escorxador)Horario: 12-0 h.Pueblo rebonico, música democrática con el añadido de añoranza de La Granja y sobre todo buen jalar vía food trucks o encantador showcooking de les madones locales.GASTRONOMÍALugar: EstellencsHorario: 12-0 h.Convocatoria mensual de un mercadillo vintage con buen repertorio y el gran plus de los collages de Amadeo Orellana.MERCADILLOLugar: Mama Carmen's (Palma)Horario:10-14 h. / 17-21 h.Fundada por la peña motorista de Sant Joan en 1966, se sirve del eficaz binomio jalar & música con el que además se redunda en la celebración de la historia y cultura santjoanera.FIRES I FESTESLugar: Sant JoanHorario: Sab (19:30 h.) y dom (13 h.), programa en ajsantjoan.net.Local tan histórico como sus saraos, con ya 23 ediciones dando jolgorio.Con Óscar Romero + DJ M.P.R. + DJ Misset.TARDEOLugar: Sa PoblaHorario: 12-23:30 h.Históricos de la escena que se las saben todas recuperando el espíritu de temazos de Carl Perkins, Elvis Presley, Robert Gordon o Little Walter.MÚSICALugar: Café Club Es GremiHorario: 22:30 h.